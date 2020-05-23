Коренные москвичи

Очевидно, что человек, выросший в городе, связанный с этим городом корнями, в большей степени ценит его историю и лучше понимает, как этот город развивать, чем человек пришлый. Однако всякое может случиться. Бывает, что человек, приехавший в Питер на пару дней, рассказывает удивленным местным жителям историю чуть ли не каждого дома (к сожалению, не мой случай).

Может ли мэр Москвы не быть коренным москвичом? Конечно, может, если он хорошо знает город и любит город. Однако у нас в стране действует принцип «не доверять идейным». Человек, увлекшийся изучением истории города и его архитектуры, автоматически выпадает из шеренги эффективных менеджеров и переходит в разряд «идейных».

Может ли Роскосмос возглавлять не ученый, не инженер, а журналист? Не знаю, но мне кажется, что возглавлять такое ведомство должен специалист, получивший соответствующее образование и проработавший всю жизнь в этой корпорации.

Исключения бывают, но мы видим правило: назначать на ответственные должности людей, не имеющих представления о той сфере деятельности, в которой они работают. Министерство науки и образования в течение нескольких лет возглавлял человек, не имевший отношения ни к науке, ни к образованию. Люди посторонние просто не понимают, что это означает и к чему приводит.

Алексей ШАПОШНИК.