Отмена Путиным СРП (соглашение о разделе продукции между инвестором и государством)— это великое достижение! СРП — это соглашение, по которому Америка грабила Россию с 90-х годов и взамен Ельцину давали кредиты.

Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Отмена СРП вызвала невероятную ненависть к Путину у власть предержащих в Америке, так как отнял у них беспрепятственный грабеж России. И это является одной из причин ненависти наших продажных либералов к Путину, о которой, к сожалению, знает не каждый.

Почему Путин не всё может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

Да потому, что господа «демократы» в 90-е годы утопили страну, продали её и дали возможность сволочам жить за счет Российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов, в том числе, и Конституцию 1993 года. Ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000-х годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.

Путину пришлось лавировать и делать всё постепенно, ни в одно мгновение, но в одном нужном направлении. И сейчас он так же думает о том, чтобы решать проблемы России и в то же самое время не подставить её на растерзание, как Ливию и Сирию. Америке, да и Западу, давно уже надоел Путин, который отбирает у них с завидным постоянством, то их влияние, то участок за участком, который они грабили в России, то он предлагает заменить доллар на другую расчетную валюту… И это небезопасно…

К примеру: Каддафи поплатился жизнью за идею смены расчетной валюты доллара на другую: теперь нет ни богатой цветущей Ливии, ни Каддафи, а сама страна в руинах..

Люди в большинстве своем не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить большинства продуктов, не могли без боли и страха отправлять своих детей — мальчишек в армию…

Чеченская война. Страх, постоянно гибли наши ребята. Города сидели без отопления, газа и воды.

Зарплат не было, рэкет, открытая стрельба в городах. Нет пенсий, нет работы, нет ничего. Ломать голову об улучшении жилья, ремонтах и прочем никто и не думал, рады были, что живы.

Юрий ГУМЕННЫЙ.