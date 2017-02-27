Только приезжий любит Москву по-настоящему.

Он знает имена всех кремлевских башен; он бессчетное количество раз перечитал Гиляровского и точно знает, где находилась Хитровка и Собачья площадка.

Приезжий был во всех московских театрах и музеях, включая – Зоологический и Музей Советской Армии.

Он с наслаждением стоит в пробке на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту, он любуется памятниками Петру I и Владимиру Святому.

Коренной москвич – существо унылое и нелюбопытное. Он редко выползает из своего района. Для него Москва – это какое-нибудь Тушино или 9-й микрорайон Теплого Стана.

Любое изменение привычного силуэта жизни выводит его из себя.

Москвич с трудом привыкает к изменениям городского ландшафта. Только он успел за двадцать лет привыкнуть, что на месте бывшего зоомагазина работает магазин “Интим” с пип-шоу, как шоу заканчивается и на месте лабаза с непотребствами открывается японский ресторан. Москвич начинает ныть, что город расчеловечился и стал неудобным для жизни.

Понаехавшие непрерывно теснят москвича. Его жизненное пространство все время сжимается.

Они отнимают его место на парковке; обходят по карьерной лестнице на работе и наконец дело доходит до бабушкиной квартиры, в которой москвич живет с самого рождения вместе с родителями и иногда – с бабушкой.

Три поколения москвичей переезжают на территорию Совхоза им. Ленина, а из их ветхой трешки уроженец Ярославля или Махачкалы делает роскошную студию с джакузи и белыми диванами.