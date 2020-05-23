Про аквапарки

В седые годы (начало 90-х), когда у власти в Петербурге стоял Собчак, решил он народ порадовать — построить Аквапарк в Лисьем Носу. Тем более инвестиции были откуда-то из Скандинавии. Вот такое хорошее дело сделать.

Что такое аквапарк народ не знал. Редкие тогда могли прокатиться до Хельсинки и поплескаться в его водах.

Первым на борьбу поднялся Невзоров. Он тогда топил Собчака. Из своих интересов, так как исполнял заказ то ли Лужкова, то ли Чубайса.

И в 600 секунд пошел во все тяжкие.. Он рьяно обвинял, что строительство загубит экосистему. Что будут спилены вековые деревья. Что будут раскрадены деньги.

Подтянулись другие неравнодушные журналисты. Они заупокойными голосами сообщили, что деньги будут разворованы (самими скандинавами?), чиновники уже получили откаты, в Лисьем Носу начнутся пробки.

Народ внимал каждому слову. Затих. Еще один чудесный журналюга запугивал робких граждан, что в аквапарках тонут ежегодно несколько сот детей, и травятся хлоркой тысячи родителей.

Город глухо заворчал. Помойки были прекраснее — и главное — свои…

Объяснить народу оказалось сложно — при всей демократии — ни один канал не хотел размещать ролик о заграничных аквапарках, и как будет здорово своих детей купать в местном чудо-бассейне.

Мэрия все же в проект вцепилась — шведы мало того, что на свои хотели строить аквапарк, так и в аренду брали землю в несколько сот гектаров для инфраструктуры — моллов, магазинчиков и так далее Синекура для нищего Питера тогда.

Поэтому решили провести референдум — все же надеялись на здравый смысл горожан — это же для их детей. Такое удовольствие и такая радость.

Цифра была катастрофическая. 86 процентов горожан были против аквапарка. Проект рухнул.

К чему это я?

О том, что кто звонче визжит — тот и прав. И этим пользуются и будут пользоваться светлоликие. И первым делом подгребли под себя все СМИ. Чтобы вещать.

А народ — дурак. Его не учит ничего — ни майданы, ни 90-е, ни колики и падучая либералов на ТВ.

Такие вот дела… Вот поэтому я всегда буду стоять — за вертикаль власти… Только бы эта вертикаль не прогибалась… — главное пожелание.

Кстати, сейчас в городе несколько аквапарков. Без всяких референдумов построены. И все туда детей водят…