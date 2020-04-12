Стран неинтересных не бывает. Бывают страны – для души. Не знаю, почему. Просто лягут на душу и все.

У меня такие – Венгрия и Перу. Не самые богатые, не самые цивилизованные, но.. есть в них своя изюминка.

Я влюбляюсь в страны с пол-оборота. Постоянно хожу и постанываю, дескать, я жил бы здесь хоть на полянке.. Но… хватает меня ровно на две недели.

Потом мне нужно в Россию. Хоть тресни. Готов по прибытию в Шереметьево землю целовать.

И всегда удивляюсь – ну как можно уехать НАСОВСЕМ куда-то?

И как можно жить без земляничных полян, лесных дорог, березового сока, рыжиков на опушке соснового бора? Без боровиков с вишневыми шляпами под слоем голубого мха у озера, без щук в тинистой стремнине Сороти?

Без бородинского хлеба с НАСТОЯЩЕЙ нашей селедочкой, без деревенского яблочного налива или антоновки, без кваса, без рыночных сметаны и сливок…

Без фиолетово-медовых слив по осени, которые ковром лежат на земле и никогда не знаешь, кому их раздарить..

Мне в заграниччине срочно необходим бывает борщ, и свекла в салате, и редька с постным маслом. И гречневая каша… И…

Не понимаю. Уехать на неделю под пальмы к ласковому океану? С восторгом… Но жить там???

Не знаю, как у людей это получается.

Наверно, я классический «сермяжный» или «квасной патриот». Кроме колорада и ватника.