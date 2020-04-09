Луна и МКС. Фикция?

Вчера по телевизору показали отрывки пресс-конференции очередной международной команды, направляющейся на МКС.

В сети размещено много роликов, доказывающих, что с этой конторой не всё чисто. У меня первые сомнения появились давно, после выхода Леонова в космос. Фильм «Время первых» эти сомнения только усугубили. По легенде, была плохо продумана процедура возвращения космонавта — забыли поставить лебёдку, которая бы затягивала его обратно за ноги. В результате, ему пришлось самому заползать в шлюзовую камеру головой вперёд, там выпускать воздух из скафандра и разворачиваться, чтобы закрыть люк. Всё бы ничего, да диаметр этой камеры составлял всего один метр, и чтобы совершить такой кульбит надо, чтобы скафандр представлял из себя одну мягкую оболочку.

На фотографиях висящий в открытом космосе Леонов прекрасно освещён, как мы понимаем — солнцем. Но чтобы так смело подставляться под радиацию, надо иметь соответствующую защиту, которую в 65-м году могли обеспечить, допустим, свинцовые пластины, вшитые во всю поверхность скафандра. Но тогда ни о каком развороте в шлюзовой камере не могло быть и речи.

Выходит, либо не было никакого разворота, либо космонавта отправили на верную гибель, потому что он должен был получить смертельную дозу облучения — в трёхстах километрах от Земли её магнитное поле уже не спасает.

Может, и с Солнцем тоже что-то не так, однако Леонов ничуть не облучился, хотя по идее должен был.

Мне эти противоречия кажутся неразрешимыми, как и многим другим сомневающимся. Некоторые вообще утверждают, что все условия можно выполнить лишь в одном случае — когда весь выход снят в павильоне, так же как были сняты все подвиги американских лунных фантазёров.