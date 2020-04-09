Медицинские маски и оптимизм

Если вы думаете, что катастрофа — это дефицит медицинских масок, то вы очень большой оптимист.

Bloomberg пишет о том, что в результате пандемии мировая экономика потеряет 5 триллионов долларов США в течение следующих двух лет, что превышает годовой ВВП Японии.

Даже если сработают беспрецедентного размера денежные вливания мировой ВВП вернется к докризисному уровню не раньше 2022 года.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерив 5,5 триллиона долларов, или почти 8% мирового ВВП. Глубина рецессии даже в развитых странах будет такой же, как и в периоды рецессии 2008–2009 и 1974–1975 годов.

В среду Всемирная торговая организация заявила, что пандемия может вызвать более глубокий коллапс международных торговых потоков, чем когда-либо в послевоенную эпоху.

Международная организация труда заявила, что более 1 миллиарда работников подвергаются высокому риску сокращения заработной платы или потери работы.

Банк международных расчётов (BIS) предупредил, что худший сценарий может привести к тому, что ВВП США к концу 2020 года будет на 12% ниже докризисного уровня уже к концу 2020 года.

Амлан Рой, глава отдела исследований глобальной макрополитики в State Street Global Advisors говорит о том, что «если развивающиеся рынки не выйдут из рецессии к июню, последствия этого кризиса будут влиять на мировую экономику от 5 до 10 лет».

Хольгер Шмидинг, главный экономист в немецкого банка Berenberg, полагает, что правительствам, возможно, потребуется сохранить жесткие ограничения на передвижения до конца 2020 или даже 2021 года, чтобы предотвратить повторение пандемии.