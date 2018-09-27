«Не волнуйся, он далеко не уйдёт»: Оптимизм сквозь слёзы

Депрессия — вполне обычное состояние для любой творческой личности. Некоторые даже умудряются перенаправить скопившуюся негативную энергию в свои произведения, создавая замечательные картины. Ярким тому примером служит Ларс фон Триер. Есть же и обратные случаи, когда излишняя депрессивность в творчестве, где она не свойственна, опускает именитых и титулованных мастеров на карьерное дно, из которого, чтобы выбраться, потребуется немало сил. Однако с момента позорной премьеры «Моря деревьев» в конкурсной программе Каннского кинофестиваля прошло более трёх лет, и Гас Ван Сент, между прочим, обладатель Золотой пальмовой ветви за фильм «Слон», эти самые силы в себе нашёл и вернулся на свой прежний уровень. И пусть его байопик «Не волнуйся, он далеко не уйдёт» ощущается как «Умница Уилл Хантинг», снятый в постдепрессивной рецессии, история Джона Каллахана и замечательная актёрская гибкость Хоакина Феникса привносят столь необходимые сейчас кинематографу Ван Сента краски и надежду на лучшее.
Джон — алкоголик. Чтобы признать это, ему придётся угодить в серьёзную аварию, чудом не лишившую его жизни, навсегда потерять возможность ходить, пройти реабилитацию, познакомиться с удивительными людьми и наконец найти своё призвание, которым станут искрящиеся чёрным юмором аморальные карикатуры. Ван Сент использует нелинейное повествование, как в своих ранних работах, смешивая прошлое с настоящим Джона, отчего складывается впечатление, что история развивается сразу во все стороны, а не в одну конкретную. Это привносит небольшое разнообразие в по сути весьма простой жизнеутверждающий сюжет о том, что никогда не поздно остановиться и попытаться осмыслить, куда именно ты катишься и есть ли вообще у тебя другой путь.
В 1991 году Гас Ван Сент снял в своём фильме «Мой личный штат Айдахо» Ривера Феникса, брата Хоакина, чья игра в той картине прославила не только парня, но и во многом благодаря ей имя Ван Сента стало одним из самых востребованных в Голливуде. В том фильме одной из сюжетных линий был поиск героя Ривера своей матери, что чуть ли не зеркально перекликается с ключевой драматической преградой героя Хоакина в «Не волнуйся, он далеко не уйдёт». Джона в детстве бросила мать, поэтому он подсознательно винит её во всём — начиная со своего алкоголизма и заканчивая остальными невзгодами в своей жизни. Весь фильм он упрямо винит её и не желает видеть причину в самом себе — как бы это ни печально звучало, но это действительно главная драматическая проблема персонажа. Ван Сент отодвигает в сторону роль творчества как спасательного круга в жизни Каллахана, выводя на первый план вымученные страдания, оптимизм сквозь слёзы и самосожаление, наблюдать за которыми полтора часа попросту надоедает.
Порой всё это доходит до пафосного абсурда — в одной из сцен перед Джоном возникает созданный его сознанием образ матери, просящей не называть её «шлюхой». Хорошая юморная сцена, напоминающая о галлюцинациях Мэтта Диллона из «Аптечного ковбоя», но потом несколько эпизодов спустя нам показывают призрачную материнскую руку на плече рыдающего Джона — мало того, что драматургия сцены сама по себе не работает, так ещё и подобный пафос никак не позволяет всерьёз проникнуться страданиями Каллахана. Драматургия действительно хромает почти во всём фильме, и вина в этом Гаса Ван Сента — слишком слащаво, наигранно и ненатурально сняты драматические эпизоды, искренность и талант Феникса попросту банально тонет в пафосности и излишней плаксивости момента. Исключением становится сцена с участием Джека Блэка ближе к концу — неожиданно тёплая, настоящая и эмоциональная.
Хоакин Феникс предсказуемо выдаёт очередной роскошный перфоманс, затмевая собой большинство проблем фильма и весь второплановый каст. А ведь тут кроме Джэка Блэка, сыгравшего рокового друга Джона, есть ещё Джона Хилл и Руни Мара. Первый играет пафосного гея Донни, который руководит обществом помощи людям с тяжёлыми заболеваниями. Роль героини Мары в истории Каллахана до конца не ясна — она знакомится с ним в больнице, будучи массажисткой-медсестрой, проявляя к Джону ноль внимания, а затем какое-то время спустя снова появляется в его жизни, но уже заметно похорошевшая и устроившаяся стюардессой в крупную авиакомпанию, и решает остаться с ним. Если это любовь, то где чувства?
Приятно видеть Гаса Ван Сента снова набирающего прежнюю форму, но пока же его семнадцатый режиссёрский проект далёк от персональных вершин постановщика, хотя в нём и прослеживаются нотки как «Умницы Уилла Хантинга» ― это тоже духоподъёмная история, так и «Умереть во имя» ― едкому чёрному юмору нашлось место в карикатурах главного героя. «Не волнуйся, он далеко не уйдёт» страдает от излишней сентиментальности и смазливости, что могло стать приговором для столь простой биографической истории, если бы не безграничный актёрский талант Хоакина Феникса.
Не волнуйся, он далеко не уйдёт (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot)
Год: 2018
Жанр: , комедия, биография
Страна: США, Франция
Режиссер: Гас Ван Сент
Сценарий: Гас Ван Сент, Джек Гибсон, Уилльям Эндрю Итмэн
Продюсер: Чарльз Антониоз, Мурад Белькеддар, Бретт Крэнфорд
Оператор: Крис Бловелт
Композитор: Дэнни Элфман
Художник: Яхмин Асса, Дэнни Гликер, Дамарис Драгонас
Монтаж: Дэвид Маркс, Гас Ван Сент
В ролях: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Тони Гринхэнд, Бет Дитто, Марк Веббер, Ронни Адриан, Ким Гордон, Удо Кир
Мировая премьера: 19 января 2018
Премьера в РФ: 23 августа 2018, «A-One Films»
Продолжительность: 114 мин. / 01:54