{ 9 апреля 2020 }

Частушки о короновирусе

Рубрики: [Фейсбук]  
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Я на днях от печенега,

Уносила валенки —

У него корона — мега,

Правда вирус маленький.

 

Предложил мне Константин

Провести с ним карантин.

Я теперь у Константина

Не слезаю с карантина.

 

Шёл народ толпой несметной

За бумагой туалетной.

Я нечаянно чихнула –

Всю толпу, как ветром сдуло!

 

Для соития и ласки

Я пришёл к любимой в маске

И до самого заката

Целовал ей респиратор.

 

Сам с собой играть в козла

Начал утомляться я.

До чего же довела

Самоизоляция!

 

На дворе стоит весна,

Так стоит, что мать честна,

Хрен на птицеферме вырос -

Что же ты наделал, вирус!

 

У бабуси жили гуси,

В перепонках ноженьки.

Полюбил певца продюсер –

Тоже гусь хорошенький.

 

Встретил милку между ёлок

Добрый доктор вирусолог

Снял корону ей с затылка –

Не звездится больше милка!

 

Ой, едрить-пермангидрить,

Просто мозга вынос:

Лучше триппер подхватить,

Чем коронавирус!

 

На гитаре я играю

Круче всех в галактике,

Но перчатки надеваю

Ради профилактики!

 

Не задушит этот кризис

Наш российский шоу-бизис:

Он назло любой заразе

Будет петь в противогазе!

 

Я пропел частушки милой,

А она мне Петь, а Петь,

Ты уж лучше изнасилуй

Чем такие песни петь!

 

Написал я вам частушки

О короновирусе:

В них, как Лермонтов и Пушкин,

Я тревогу выразил!

Александр Вулых


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