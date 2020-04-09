Частушки о короновирусе

Не поверите, но японцы полюбили нашу певицу Валентину Готовцеву. Они находят, что “Москва златоглавая”, “Очи черные”, “Подмосковные вечера” легко вписываются в размеренный ритм японской жизни. Не успела Валентина закончить гастроли в Стране восходящего солнца, как ей преподнесли подарок [Читать...]

Себя от старости страхуя, Зашли в Госстрах четыре… деда. Они зашли после обеда, О бурной юности толкуя. Скакал на лошади галопом, И вот натер до крови… ноги. Вот как проезжие дороги Порой калечат недотепу… На виноградниках в Шабли [Читать...]

Уважаемый господин главный редактор, посылаю вам частушки, которые были услышаны мной в электричке Москва – Рязань. Пела их компания, состоявшая из шести мужчин и трех женщин. Все были среднего возраста, чувствовалось, что с образованием. Пели с какой-то отчаянной, [Читать...]