Я на днях от печенега,
Уносила валенки —
У него корона — мега,
Правда вирус маленький.
Предложил мне Константин
Провести с ним карантин.
Я теперь у Константина
Не слезаю с карантина.
Шёл народ толпой несметной
За бумагой туалетной.
Я нечаянно чихнула –
Всю толпу, как ветром сдуло!
Для соития и ласки
Я пришёл к любимой в маске
И до самого заката
Целовал ей респиратор.
Сам с собой играть в козла
Начал утомляться я.
До чего же довела
Самоизоляция!
На дворе стоит весна,
Так стоит, что мать честна,
Хрен на птицеферме вырос -
Что же ты наделал, вирус!
У бабуси жили гуси,
В перепонках ноженьки.
Полюбил певца продюсер –
Тоже гусь хорошенький.
Встретил милку между ёлок
Добрый доктор вирусолог
Снял корону ей с затылка –
Не звездится больше милка!
Ой, едрить-пермангидрить,
Просто мозга вынос:
Лучше триппер подхватить,
Чем коронавирус!
На гитаре я играю
Круче всех в галактике,
Но перчатки надеваю
Ради профилактики!
Не задушит этот кризис
Наш российский шоу-бизис:
Он назло любой заразе
Будет петь в противогазе!
Я пропел частушки милой,
А она мне Петь, а Петь,
Ты уж лучше изнасилуй
Чем такие песни петь!
Написал я вам частушки
О короновирусе:
В них, как Лермонтов и Пушкин,
Я тревогу выразил!