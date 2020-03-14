Обращение к Пресвятой Углеводородице

Пресвятая Матушка Углеводородица,

Лишь Тебе, Магнатушка, молимся, как водится!

Подсоби, Заступница, Мати Нефти барыня,

До небес насупиться стоимости барреля!

Чтоб жилось, Владычица, всем нам любо-дорого,

Помоги набычиться против козней ворога!

Чтоб не быть надутыми, как изделье «дюрекса»,

Сделай цены лютыми «брента» или «юралса»!

Чтобы молвить «нетушки» европейским санкциям,

Чтоб без нашей нефтюшки всем бы обоссаться им!

Чтоб подняли ангелы нашу экономику

В пику немке Ангеле и французу-гомику!

Чтобы к саудитам бы в хитрую Аравию

В гости с аудитом ты Тегеран направила,

Чтобы после жалоб и после сотрясения

Нефть подорожала бы и пришло спасение!

Углеводородица, Госпожа Владычица,

Без Тебя народец-то аки агнец тычется

И проносит мимо рта снедь и угощения

В результате импортобесозамещения.

Одолели демоны немощью галимою,

Яко недоделанной Ладою-Калиною.

А вот если б в горочку дать пиночек баррелю,

Мы б в палатах сборочных все плясали «барыню»!

Ты бы к паре долларов приписала б нолики,

И не надо доноров нашей экономике.

Наделивши силушкой, сделай нас богатыми,

Чтобы мать-Россиюшка стала Эмиратами!

Чтобы без расстройства мы городами-селами

На своих Роллс-Ройсах бы ездили веселыми!

Чтоб текли погуще бы да на веки вечные

Нефти дорогущие реки бесконечные!