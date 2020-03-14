Мучительно пытаюсь сообразить, почему либералов так волнует сменяемость власти. Дескать, у нас все Путин, а уних — и Обама, и Трамп и всякой твари по паре.. Я, конечно, промолчу про тех, кто ими управляет — не суть..

Я по существу.

А почему бы этим трепетным гражданам не взять повышенные обязательства и не внедрить это в своей семье?

Новый муж/жена каждые четыре года? И не надо цепляться за олигархов и режиссеров, даже удачных.. Всех — на замену. Потому что должна быть сменяемость..

Вот у Навального что за беспредел с женой — никак уже на четвертый срок пошла? Заменить!!! На Ахеджакову! Или на Улицкую!

За сорок лет — десять жен/мужей. И демография опять же подрастет.