{ 14 марта 2020 }

Сменяемость власти

Рубрики: [Фейсбук]  
Метки: , ,

Мучительно пытаюсь сообразить, почему либералов так волнует сменяемость власти. Дескать, у нас все Путин, а уних — и Обама, и Трамп и всякой твари по паре.. Я, конечно, промолчу про тех, кто ими управляет — не суть..

Я по существу.

А почему бы этим трепетным гражданам не взять повышенные обязательства и не внедрить это в своей семье?

Новый муж/жена каждые четыре года? И не надо цепляться за олигархов и режиссеров, даже удачных.. Всех — на замену. Потому что должна быть сменяемость..

Вот у Навального что за беспредел с женой — никак уже на четвертый срок пошла? Заменить!!! На Ахеджакову! Или на Улицкую!

За сорок лет — десять жен/мужей. И демография опять же подрастет.

Ингвар Коротков


Похожие посты:


  1. Власти наши заврались

    2. Власти наши заврались

    Власти наши заврались до состояния катастрофической стыдобищи. Самолет разбился неизвестно почему, наверное, потому что там что-то в двигателе испортилось, зато глава ФСБ рекомендует временно прекратить полеты всех авиакомпаний в Египет. Самолет, значит, один сломался, а запретить летать надо [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»