В СССР артисты работали исключительно от государственных концертных организаций и филармоний.
В сознании зрителя они были частью государства, хамить которому было себе дороже, ибо не давала расслабляться генетическая память — все знали, что такое хамство могло закончиться сменой климатических условий и многолетней работой на свежем воздухе в районе Крайнего Севера.
Железное правило, что артист лицо неприкасаемое тут было не при чем — советские люди не слишком заморачивались подобными ветхозаветными мерихлюндиями.
Артиста могли любить или не любить, но публично хамить ему, а уж тем более распускать руки — такого, может, за исключением единичных случаев, не было.
А потом наступила перестройка и все стало можно.
И возликовала не только интеллигенция, но и самая вонючая быдлота.
Артисты стали обзаводиться охраной, что поперву воспринималось иронично — понтуется чувак…
Однако, дело было не в понтах.
Помню какое-то интервью с Пресняковым-мл, где корреспондент спросил артиста:
— Зачем вам охрана?
И тот ответил совершенно искренне в том смысле, что не видит никакой радости, если какой-нибудь урод подойдет за кулисами и врежет ему по роже только для того, чтобы потом хвастаться корешам, мол, я вчера самому Пресному дал по морде.
Та быдлота давно повзрослела и сегодня торчит в соцсетях.
Ей придумали красивое название «хейтеры», а это всего лишь вульгарная быдлота, прыгающая, как блохи, по комментам на страницах известных людей, оскорбляя их просто для того, чтобы все увидели, что некто ноунейм обозвал и оскорбил известного человека.
И будьте уверены, ее непременно залайкают такие же злобные ничтожества!
Ай, Моська… Ну да, но ведь на Слона тявкнула — вроде бы и сама уже почти в тренде, и вроде бы на одной ступени с тем, кому нахамила.
И нипочем ей не догадаться, что раньше она была просто Моськой, а стала еще и вонючей.
Всем это в глаза бросается и в нос бьет, кроме нее самой.
Потому что она — быдло.
А это навсегда.
Это — приговор судьбы