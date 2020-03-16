В СССР артисты работали исключительно от государственных концертных организаций и филармоний.

В сознании зрителя они были частью государства, хамить которому было себе дороже, ибо не давала расслабляться генетическая память — все знали, что такое хамство могло закончиться сменой климатических условий и многолетней работой на свежем воздухе в районе Крайнего Севера.

Железное правило, что артист лицо неприкасаемое тут было не при чем — советские люди не слишком заморачивались подобными ветхозаветными мерихлюндиями.

Артиста могли любить или не любить, но публично хамить ему, а уж тем более распускать руки — такого, может, за исключением единичных случаев, не было.

А потом наступила перестройка и все стало можно.

И возликовала не только интеллигенция, но и самая вонючая быдлота.

Артисты стали обзаводиться охраной, что поперву воспринималось иронично — понтуется чувак…

Однако, дело было не в понтах.

Помню какое-то интервью с Пресняковым-мл, где корреспондент спросил артиста:

— Зачем вам охрана?

И тот ответил совершенно искренне в том смысле, что не видит никакой радости, если какой-нибудь урод подойдет за кулисами и врежет ему по роже только для того, чтобы потом хвастаться корешам, мол, я вчера самому Пресному дал по морде.

Та быдлота давно повзрослела и сегодня торчит в соцсетях.

Ей придумали красивое название «хейтеры», а это всего лишь вульгарная быдлота, прыгающая, как блохи, по комментам на страницах известных людей, оскорбляя их просто для того, чтобы все увидели, что некто ноунейм обозвал и оскорбил известного человека.

И будьте уверены, ее непременно залайкают такие же злобные ничтожества!

Ай, Моська… Ну да, но ведь на Слона тявкнула — вроде бы и сама уже почти в тренде, и вроде бы на одной ступени с тем, кому нахамила.

И нипочем ей не догадаться, что раньше она была просто Моськой, а стала еще и вонючей.

Всем это в глаза бросается и в нос бьет, кроме нее самой.

Потому что она — быдло.

А это навсегда.

Это — приговор судьбы