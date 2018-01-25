Девичьи мечты

Мечтаю о щедром, богатом мужчине,

И чтоб он катал меня в новой машине,

И чтобы со мною во всем соглашался,

И кроме меня, чтоб ни с кем не встречался,

И чтоб каждый день он дышал только мною,

Чтоб жили мы в доме, где пахнет весною,

И чтоб обязательно с видом на море,

И чтоб я ходила в «картье и в диоре»,

И чтоб он дарил не дешевое что-то,

А «Тиффани», «Графф» или там «Микимото»,

Чтоб каждое утро цветы у кровати,

И новые туфли, и новое платье,

И кубики пресса чтоб были упруги,

И чтобы ни слова при мне о супруге,

И чтобы размеры его “джентльмена”

Примерно бы были чуть выше колена,

И чтобы он мне спродюсировал, что ли,

Такой же песняк, как у Бузовой Оли,

Чтоб, стоя на сцене, я в зал напевала:

– Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла!

И чтобы он был не каким-нибудь вором,

А признанным в мире искусств режиссером,

И чтоб он мне роли давал, как актрисе…

А я в знак любви подарю ему… писю!