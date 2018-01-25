Девичьи мечты

Мечтаю о щедром, богатом мужчине,
И чтоб он катал меня в новой машине,
И чтобы со мною во всем соглашался,
И кроме меня, чтоб ни с кем не встречался,
И чтоб каждый день он дышал только мною,
Чтоб жили мы в доме, где пахнет весною,
И чтоб обязательно с видом на море,
И чтоб я ходила в «картье и в диоре»,
И чтоб он дарил не дешевое что-то,
А «Тиффани», «Графф» или там «Микимото»,
Чтоб каждое утро цветы у кровати,
И новые туфли, и новое платье,
И кубики пресса чтоб были упруги,
И чтобы ни слова при мне о супруге,
И чтобы размеры его “джентльмена”
Примерно бы были чуть выше колена,
И чтобы он мне спродюсировал, что ли,
Такой же песняк, как у Бузовой Оли,
Чтоб, стоя на сцене, я в зал напевала:
– Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла!
И чтобы он был не каким-нибудь вором,
А признанным в мире искусств режиссером,
И чтоб он мне роли давал, как актрисе…
А я в знак любви подарю ему… писю!