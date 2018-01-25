В фильме герой (Владимир-Семеныч Высоцкий) и героиня (Татьяна=Ксюха Ярмольник) почти одного роста, есть несколько планов, где они стоят рядом и это очевидно. Так вот, рост Вдовиченкова – 185 см, Безрукова – 173 см, а Оксаны Акиньшиной – 172 [Читать...]

Фильм «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,ЧТО ЖИВОЙ», созданный киностудией «Дирекция Кино» в сотрудничестве с Первым каналом и компанией «Монументал Пикчерз» и выпущенный в прокат кинотеатральным подразделением Sony Pictures (WDSSPR), по предварительным данным собрал в кинотеатрах за первый уикенд проката 350 млн. [Читать...]

Евровидение совершенно не нужно Одессе. Имиджевых плюсов и денег оно городу не принесет. Да и с творческой точки зрения событие пустое – гей-парад под звуки дешевой попсы. Евровидение скорее обернется позором для Одессы, потому что приличного концертного зала [Читать...]

На ленту о Высоцком «Спасибо, что живой» наезжают даже те, кто ленту не успел посмотреть. Это тренд блогосферы. Поражает, с какой категоричностью рассуждают те, кто и понятия не имеет о предмете; в презумпции того, что им ведомо, каков [Читать...]

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ – Обожаю футбол. В половине пятого утра ложился, поздние матчи не пропускал. Понравилась Колумбия, это самая большая неожиданность для меня. Техничные ребята! ЗА КОГО БОЛЕЛ? – За Аргентину. Все-таки с Месси никто не [Читать...]