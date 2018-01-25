{ 25 января 2018 }

Высоцкий

Рубрики: [Фейсбук]  

Высоцкому сегодня восемьдесят. Владимир Семенович для меня прежде всего это амбассадор Одессы. Посол нашего города, прославлявший его по всему миру. «В который раз лечу Москва – Одесса» и «Сотвори господь хоть пятьдесят Одесс – всё равно в Одессе будет тесно» – строчки из песен Высоцкого сделали для рекламы города больше, чем все мэры вместе взятые. Сыгранный Высоцким бородатый геолог из «Коротких встреч» Киры Муратовой это один из самых романтических образов шестидесятых. Проживи Высоцкий больше, то реализовался как кинорежиссер и наверняка бы что-то снял в Одессе и про Одессу. Я считаю, что памятник Высоцкому должен быть гораздо выше, чем поставленный возле киностудии и находиться он должен где-нибудь на Дерибасовской – слишком много значит Высоцкий для Одессы. С днем рождения, Поэт!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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