Пивоваров к 25-летию убийства Листьева

Пивоваров сделал на Ютубе передачу к 25-летию убийства Листьева.

Хронометраж, конечно, безумный — 2ч.05 мин.

Сделал, как обычно, качественно и телевизионно.

Название «Кто убил Листьева» — замануха, не более.

Для меня передача эдакое ностальжи — знакомые все лица, коридоры, павильоны

Новой информации — ноль.

Единственное, Якубович обаятельно и с юморком рассказал, как именно он привлек на ТВ Патаркацишвили.

Спасибо, Леонид Аркадьевич, за страшные времена в Останкино.

В остальном, передача — такое путешествие «по старым адресам» с хорошо знакомыми попутчиками.

Я не смог отказаться.

Получился некий аналог «Колымы» Дудя — кто в теме, нового не узнал, но молодежь узнала — и хорошо.

Захочет ли молодежь узнать про Листьева — понятия не имею.

С просмотрами все нормально.

Хотя, может, это и не молодежь.

Часть 2

Вернусь к передаче Пивоварова о Листьеве — эмоционально далеко не безразличный мне эфир получился..

Там много немыслимого сегодня.

Президент приезжает в Останкино в связи с гибелью журналиста.

Ирэна Стефановна Лесневская звонит жене президента, узнав о трагедии и так далее

Тогда еще не было железного занавеса между небожителями и населением.

В медиапространстве было время веселых раздолбаев.

А если раздолбай был еще и талантлив — это было стопроцентное попадание во время.

Потом на веселых раздолбаев рухнули огромные мутные деньги и они перестали быть и веселыми, и раздолбаями.

Как бывают «политические животные», Листьев был гениальным «телевизионным животным».

Между тем, как продюсер он не придумал ни одного проекта.

Он, говоря языком музыкантов, снимал практически «в ноль» свои проекты.

Вплоть до кинговских подтяжек в «Часе пик».

Он потрясающе умел раскрутить проект, но это все были чужие продукты.

Это была чистая партизанщина, за что сегодня канал был бы серьезно выставлен на бабки правообладателями.

В истории отечественного телевидения есть два собственных великих проекта — «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова и КВН Сергея Муратова, Альберта Аксельрода и Михаила Яковлева.

А вы думали, что КВН из своего ребра сотворил Масляков?

Он был всего лишь его обаятельным лицом при весьма средних способностях ведущего.

Но Масляков оказался крутым бизнесменом.

Кстати, неплохо бы ему отчислять авторский процент наследникам настоящих авторов передачи.

О ВЗГЛЯДЕ.

В нем потрясающе совпали придуманные типажи Листьева, Любимова, Захарова и Политковского.

Они и запомнились как основной состав.

А ведь ведущих было много: Олег Вакуловский, Владимир Мукусев, Артем Боровик, Евгений Додолев, Сергей Ломакин и даже Сергей Бодров— мл.

Иногда для пригляду за молодняком подсаживали кого-то из матерых политических обозревателей.

На излете передачи в ней появлялся даже державный из державных дикторов ЦТ Игорь Кириллов.

И воистину есть какая-то зловещая справедливость в том, что самые яркие уходят на пике, как Высоцкий, как Листьев.

Потому и остаются легендами.

Сегодня Листьев наверняка был бы копией нынешнего Эрнста.

Это не хорошо и не плохо — это жизнь.

Это время, до которого он не дожил.