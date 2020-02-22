{ 22 февраля 2020 }

Интервью Ванденко с Путиным

Рубрики: [Фейсбук]  
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Интервью Ванденко с Путиным не смотрел.

Просто неинтересно.

Несколько смущен количеством помоев, вылитых на Ванденко не только круглосуточными хейтерами ноунейм, но и профессионалами.

Ребята, с какой целью вы это смотрели?

Зачем?

Вы ждали откровений и точно знаете, что уж вы-то не дали бы Путину отвертеться?

Наивность вас губит и погубит окончательно!

Во-первых, вам ли не знать о таком понятии как «обаяние власти»?

Во-вторых, вы убеждены, что раскололи бы Путина?

Не надо льстить себе!

Он заглотнул бы вас, как удав мышонка, а вы бы даже и не поняли этого!

Все, на что вы способны — чморить в сети Ванденко.

И возвращаясь к Колесникову у Дудя.

Чем вас так уж разочаровал Колесников? Тем, что не стал вытаскивать известную ему какую-то подноготную из личной жизни Путина?

Он вам это обещал?

Или дал вам повод рассчитывать на это, считая его идиотом?

Дудь надеялся вытащить это из Колесникова?

Ну, «не шмогла».

Значит, не по зубам рыбеха оказалась.

Зачем Колесников пошел к Дудю?

Захотел и пошел.

И сказал ровно столько, сколько захотел.

Вот и все.

“…Только, только, только только этого мало”.

Обычные дела

Аркадий Кайданов


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