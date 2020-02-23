Советская власть и ее нынешняя дочка создали нам один-единственный настоящий праздник, в котором есть сразу все — и смысл, и правда, и большое народное переживание, и даже новая жизнь в виде Бессмертного полка.

Все остальные — либо пошлятина, либо бессмыслица, либо ложь, либо устаревшее нечто.

Но с большинством из них не так-то просто что-нибудь сделать.

8 марта, увы, любит народ. Дорогие наши женщины, пляшущая бухгалтерия, такое лучше не трогать.

4 ноября — хороший день, когда русские выгнали иностранцев и их друзей-чиновников из Кремля, закончив лихие нулевые семнадцатого столетия, но нужно изрядное политическое усилие, чтобы это значение тут возникло, и заодно покончило со Смутой имени Ильича. Революционное усилие, я бы сказал.

Новый год с оливье и советским телевизором внутри церковного поста — вместо Рождества как главной даты зимы — печальная нелепость, но чтобы это изменить, требуется христианизировать Россию.

И даже гнусная «независимость РСФСР» нуждается в том, чтобы заменить людям этот летний выходной чем-то другим, и заменить элегантно.

И только 23 февраля, годовщина позорного дыбенкиного драпа от немцев, день создания армии грабежа и террора, — идеально легко упраздняется.

Ведь у нас — именно сейчас — есть готовый День Первопроходника, праздник в честь Ледяного похода, истории действительно отчаянно-мужественной и романтически-благородной.

Бери и меняй, казалось бы.

Но наша нынешняя Советская власть-2, мертвой хваткой вцепившаяся в свою преемственность от большевиков — помните, как резали слух в последние годы все эти бесконечные столетия наших ведомств и служб, им у нас всем сто лет, а до них ничего не было, тьма, чужая история, — так вот, даже на этот простой и красивый жест наша власть никогда не решится.

Нельзя обидеть дыбенку, крыленку и коллонтайку. Родные же люди, не то что какие-то посторонние русские марковцы и дроздовцы.

Но подлинный военный праздник все равно у нас будет.

Часы коммунизма, к сожалению, свое не отбили.

Но недолго им уже ходить.