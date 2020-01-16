Какой будет новый Кабинет министров

Тяжела и неказиста жизнь российского таксиста. Но зато — мощный интеллектуальный потенциал.

Я вот вчера в растерянности даже подумывал вызвать такси, чтобы посоветоваться с мощным разумом— как жить дальше? Кто войдет в правительство?

Но снял вопросы в ФБ. Здесь свой круг — исключительно пенсионеры. Тоже все как один — мощные старики ьи старухи, отцы и матери русской демократии.

Теперь знаю новый состав правительства, срок снесения Ельцин-центра, принудительное отправление на родину дворников, санитарок, курьеров и продавцов, отмены пенсионной реформы, перечисление дед-капитала в размере 150 тысяч на каждого деда и каждую бабку ежемесячно..

Как я понял, любой среднестатический пенсионер готов прямо сейчас приступить к работе министра и заменить московских дворников. А также санитарок, нянек и руководителей научных центров.

Напряженна и не сера — наша жизнь — пенсионера)