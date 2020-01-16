Про налоги и Мишустина

После восхвалений Мишустина как гения создания удобств по уплате налогов, у меня вся лента забита душераздирающими историями о столкновениях с адом имени г-на Мишустина!
А мне и рассказать нечего.
Была одна история, но нынешний премьер тогда и не мечтал о статусе главного мытаря страны — в 1982 году, кажется, стряслось.
Прилетаю откуда-то, теща в ужасе:
— Алик, несколько раз приходили какие-то мужчины, стучали в дверь, требовали тебя! Сказали, что из налоговой, что ты преступник! Я не открыла! Пообещала, что, как вернешься, сам придешь к ним!..
Я сразу и пошел.
Из уважения к теще.
И немножко от страха.
Долго ходил из кабинета в кабинет — на меня смотрели глазами идиотов и я на них смотрел так же.
Наконец, прибежал какой-то злой юноша:
— Вы получили денежный перевод 115 рублей и 38 копеек! Сейчас скажем вам точную дату!..
И сказал.
И победно на меня глянул.
— И чего?
— Вы признаете, что получили?
— И чего? Это гонорар из журнала «Октябрь».
— А налоги?!
— Брат, скажи честно: почему только с этой суммы? У меня же и другие гонорары были!..
В глазах чувака загорелся алчный пламень, но я его тут же притушил, несказанно удивив государева служку информацией, что все налоги журналы высчитывают из суммы гонорара.
Парень уставился на меня, как и положено — тупо.
Точно так же на меня смотрели его коллеги.
За компанию я тоже посмотрел на них тупо, а потом повернулся и пошел к выходу, напряженной спиной ожидая пулю.
Я ж не знал, что табельное оружие им не выдают.
Так вот и дожил до Мишустина.