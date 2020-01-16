Про налоги и Мишустина

После восхвалений Мишустина как гения создания удобств по уплате налогов, у меня вся лента забита душераздирающими историями о столкновениях с адом имени г-на Мишустина!

А мне и рассказать нечего.

Была одна история, но нынешний премьер тогда и не мечтал о статусе главного мытаря страны — в 1982 году, кажется, стряслось.

Прилетаю откуда-то, теща в ужасе:

— Алик, несколько раз приходили какие-то мужчины, стучали в дверь, требовали тебя! Сказали, что из налоговой, что ты преступник! Я не открыла! Пообещала, что, как вернешься, сам придешь к ним!..

Я сразу и пошел.

Из уважения к теще.

И немножко от страха.

Долго ходил из кабинета в кабинет — на меня смотрели глазами идиотов и я на них смотрел так же.

Наконец, прибежал какой-то злой юноша:

— Вы получили денежный перевод 115 рублей и 38 копеек! Сейчас скажем вам точную дату!..

И сказал.

И победно на меня глянул.

— И чего?

— Вы признаете, что получили?

— И чего? Это гонорар из журнала «Октябрь».

— А налоги?!

— Брат, скажи честно: почему только с этой суммы? У меня же и другие гонорары были!..

В глазах чувака загорелся алчный пламень, но я его тут же притушил, несказанно удивив государева служку информацией, что все налоги журналы высчитывают из суммы гонорара.

Парень уставился на меня, как и положено — тупо.

Точно так же на меня смотрели его коллеги.

За компанию я тоже посмотрел на них тупо, а потом повернулся и пошел к выходу, напряженной спиной ожидая пулю.

Я ж не знал, что табельное оружие им не выдают.

Так вот и дожил до Мишустина.