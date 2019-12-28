{ 28 декабря 2019 }

Простой русский город Ясиноватая

Рубрики: [Фейсбук]  

Я видел много прекрасного в этом году.
Я видел нежные, разноцветные кварталы модерна на Виноградах, где так хорошо медленно напиваться, кружка за кружкой, вечер и борода в пене, а потом, на закате, выходить, слегка пошатываясь, на площадь к церкви Святого Сердца Господня и шумно вздыхать, ведь это храм конца двадцатых-начала тридцатых годов, а у нас просто нет этого времени, у нас под этими датами вместо храма на площади – фарш из мясорубки;
Я видел дальние, неухоженные тропинки Ливадийского парка, когда ты уже поднялся достаточно высоко, чтобы не было слышно моря, но еще недостаточно – для толпы, для торговли памятью о надутой Ялтинской конференции и одной несчастной русской семье, и потому вокруг тебя только старые пустые скамейки и разбитые ступеньки, но каждая из них – помнит о срочной санаторной любви, что началась именно здесь, но быстро кончилась, как все живое;
Я видел сонную, заросшую ярославскую деревню, до которой полезно как можно дольше идти, минуя собак, пацанов, разобранные на кирпич колокольни, заборы спецучреждений в колючей проволоке, веселых тюремщиц, спешащих домой, к сырникам и сериалам, поддатых рюсски мьюжикс и стены из борщевиков, чтобы потом дойти, наконец, и тогда вокруг тебя только Волга, сплошная родная Волга, а ты – всего лишь мелкая подробность ее берегов.
Я видел, повторюсь, многое, но едва ли хоть что-нибудь впечатлило меня больше, чем простой русский город, нет, пригород даже, Ясиноватая.
Этот простой русский город, где на стенах цехов машзавода, на месте привычных советских плакатов про наш ударный труд и прочее навстречусъездумыперевыполним, – большие портреты погибших.
Где казармы чем-то неуловимо похожи на странные школы с невовремя выросшими детьми в камуфляже, которых воспитывает и слегка отчитывает учитель войны, почти что герой Вальтера Скотта, и только длинного меча на поясе ему не хватает.
И где ты едешь по самому центру, и бабки выходят из магазинов, и стоят велики, носятся дети, сплетничают мамаши, трудно ползут алкаши, как ты сам – у собора Святого Сердца, но та же дорога буквально через пятьсот или семьсот метров оказывается совсем другой – нет ни людей, ни машин, была жизнь – и вдруг исчезла, только патруль идет навстречу, а дальше сразу бетонные блоки, надо поворачивать на грунтовку, а там сто шагов – и все, приехали, впереди долгое, идеальное летнее поле, с застенчивыми цветами и легким ветром, а за полем, чуть впереди, видна трасса, там тоже никого нет, и везде тишина, такая глубокая солнечная тишина, что какой-то частью себя ты хочешь зевнуть, потянуться, открыть дверь и спросить героя Вальтера Скотта: – Александр Сергеич, погоду-то какую дают, пошли гулять? – но ты не зевнешь и не спросишь, потому что за этим полем, в этой лучшей на свете тишине проходит фронт – и там, впереди, смерть.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. ПРОСТОЙ РУССКИЙ ИВАН В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

    2. ПРОСТОЙ РУССКИЙ ИВАН В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

    Окончание. Начало в № 8(87) ПРОСТОЙ РУССКИЙ ИВАН В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ “В СТАРИНЕ РУССКОЙ ДАЖЕ НАИВНОСТЬ ОБАЯТЕЛЬНА” После революции 17-го года издатель Иван Сытин не эмигрировал, хоть и уговаривали его друзья-приятели. Уговаривавших с помощью весьма нелицеприятных соленых слов [Читать...]


  2. ПРОСТОЙ РУССКИЙ ИВАН

    3. ПРОСТОЙ РУССКИЙ ИВАН

    История русского купечества сложная и противоречивая. Конечно же, не все наши купцы отличались гражданственностью и прогрессивностью. О хапугах, наживавших капитал отнюдь не честным путем, и до 17-го года было немало говорено и написано. Теперь же для нас важен [Читать...]


  3. “Большой город”

    4. “Большой город”

    Закрыли бумажную версию журнала “Большой город”. Вероятно, и сайт скоро умрет. У “Большого города” длинная и печальная история. Его делали разные команды, все делали по-разному, но все-таки каждый раз все плохо кончалось. У Мостовщикова это был, как всегда, [Читать...]


  4. Большой город?

    5. Большой город?

    Саша Винокуров – очень симпатичный, кстати, человек, один из самых интеллигентных среди нашего купечества, – почти закрывает “Большой город”. Или не закрывает, но, в общем, пытается закрыть, но как-то так, чтобы не было мучительно больно и т.п. Что [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««