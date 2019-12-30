Про плохого Сталина и плохого Путина

Дебютный альбом проекта «Рабфак» выйдет в свет в апреле. Диск получил название по самой «раскрученной песне» – «Наш дурдом». Группа родилась два года назад, и сначала ее сатирические песни распространились в виртуальном пространстве. После выхода в оффлайн оказалось, [Читать...]

Читаю для успокоения душевного большое сочинение о Третьем Рейхе, читаю и то и дело, конечно, сравниваю с Советским Союзом того же времени – ну просто потому, что уж очень засрало голову это сравнение везде вокруг. Сильно, надо сказать, [Читать...]

Напоминаю банальные вещи, но – системе не следует верить на слово, когда она запрещает фильм про Сталина якобы из-за того, что в нашей великой истории и проч. и проч. Не надо верить, не надо обсуждать несуществующий “сталинизм”. “Сталин” [Читать...]