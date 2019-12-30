{ 30 декабря 2019 }

Про плохого Сталина и плохого Путина

Рубрики: [Фейсбук]  

Заявление польского премьер-министра про плохого Сталина, плохого Путина и плохой тоталитаризм имело бы нравственный смысл, если бы он, заплевывая Россию, между прочим сказал бы:
- Да, мы, поляки, как и все, не безгрешны. Мы тоже заключили пакт о ненападении с Германией, мы приняли участие в ее агрессии и перекройке границ, заняв территорию Чехословакии, мы безжалостно обошлись с мирным немецким населением, наконец, и еврейские погромы случились у нас уже после войны. Антисемитизм и отношение к соседним народам как к людям второго сорта были у нас частым явлением. Но нам стыдно за эти страницы нашей истории, мы просим прощения у тех, кому мы принесли боль и страдания, и мы никогда этого не повторим.
А вы, русские, – можете ли вы сделать то же самое?
Вот тогда – если бы он сказал так – имело бы смысл глубоко вздохнуть и задуматься.
Но ничего этого польский премьер-министр, разумеется, не сказал.
Он просто сообщил нам о том, что они молодцы, а мы подлецы, что враги все плохие, а поляки – пушистые котики и жертвы.
И он имеет на это право – как всякое государство имеет право на свою ложь и пропаганду.
Но слушать саморекламу чужих подлецов – пустая трата времени.
У нас и своих таких – двадцать восемь вагонов.

Дмитрий Ольшанский


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