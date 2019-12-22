{ 22 декабря 2019 }

Газовый договор с Украиной

Рубрики: [Фейсбук]  

Газпром проиграл вчистую. Миллера вместе со всем правлением можно увольнять без содержания.

Транзитный договор с Украиной подписан на 5 лет с фиксированным объемом, гарантирующим работу газотранспортной системы. Северный поток -2 – в срок не построен. Новые санкции введены.

США дирижировали процессом с эффективностью, которой можно только аплодировать. Минимум вложений – максимум результата.
История отчасти напоминает ракетно-космическую гонку СССР с США в 80-х. Американцы объявляют СОИ в качестве стратегической угрозы, Москва начинает выпрыгивать из штанов, чтобы не дать нас обойти в несуществующей гонке. Итог – экономический крах.

2015 год. Сланцевый газ и нефть. Россия как подорванная начинает строить газопроводы. Вместо того, чтобы поставить под контроль украинский маршрут, любой ценой, вплоть до военного вторжения – Украина полностью отдается американцам. Это к вопросу – почему с такой легкостью был отдан Крым.

Добыча сланцевого газа тем временем растет, мировые цены падают в два с половиной раза, окупаемость инвестиций в новые трубы становится, мягко говоря, сомнительной. И в качестве контрольного выстрела – даже не 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а готовность зачесть бонды, выданные Януковичу в 2014 году. Причем объявить об этом пришлось лично Путину на пресс-конференции. Хорошо, что мало кто обратил на это внимание, а тут и «лубянский стрелок» подоспел.

В общем, как и положено, получили и позор, и войну.

Сергей Мардан


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