Совет Деду Мазаю

Музыкант Сергей Мазаев, объясняя свой отказ участвовать в концерте Николая Носкова после инсульта, назвал его «жалким зрелищем». По мнению Мазаева, лучше запомнить человека здоровым, а не показывать его в «немощном» состоянии. «Это не он возвращается на сцену. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят… И цепляться за эту историю нехорошо», — сказал Мазаев, добавив, что Носков должен находиться на отдыхе в кругу семьи, а не на сцене.

Ты сегодня, дедушка Мазай,

Лучше на концерт не выползай:

Я боюсь – на сцене и в фойе

Жалким будет зрелище сие!

Ты, возможно, в прошлом был хорош,

Но взгляни-ка в зеркало, Серёж:

Ты давно прошёл свой апогей,

Ты отнюдь не Лазарев Сергей.

Вредные привычки, алкоголь,

Всё ж таки сыграли свою роль:

Дёргается глаз, дрожит губа

И задору прежнему – труба.

Но не столько вид тревожит твой,

Как серьёзный трабл с головой!

Иногда ты открываешь рот –

И немеет в ахуе народ!

Так что ты со сценой завяжи

И на пляже годик полежи.

Чтобы больше не нести пурги,

Ты, Серёж, проветривай мозги!