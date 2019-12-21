Совет Деду Мазаю

Музыкант Сергей Мазаев, объясняя свой отказ участвовать в концерте Николая Носкова после инсульта, назвал его «жалким зрелищем». По мнению Мазаева, лучше запомнить человека здоровым, а не показывать его в «немощном» состоянии. «Это не он возвращается на сцену. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят… И цепляться за эту историю нехорошо», — сказал Мазаев, добавив, что Носков должен находиться на отдыхе в кругу семьи, а не на сцене.
Ты сегодня, дедушка Мазай,
Лучше на концерт не выползай:
Я боюсь – на сцене и в фойе
Жалким будет зрелище сие!
Ты, возможно, в прошлом был хорош,
Но взгляни-ка в зеркало, Серёж:
Ты давно прошёл свой апогей,
Ты отнюдь не Лазарев Сергей.
Вредные привычки, алкоголь,
Всё ж таки сыграли свою роль:
Дёргается глаз, дрожит губа
И задору прежнему – труба.
Но не столько вид тревожит твой,
Как серьёзный трабл с головой!
Иногда ты открываешь рот –
И немеет в ахуе народ!
Так что ты со сценой завяжи
И на пляже годик полежи.
Чтобы больше не нести пурги,
Ты, Серёж, проветривай мозги!