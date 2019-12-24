Очередные списки «Мемориала»

Оказывается, “Мемориал” опубликовал новые списки политзаключенных в России.

Это очень интересно.

Ведь все время приходится слышать про то, что у нас тут происходят страшные репрессии, фактически вернулся Советский Союз (добрые люди вроде политолога А.О.Морозова и сравнениями с нацистской Германией козыряют на каждом шагу), – ну а “Мемориал” учреждение почтенное, в угодничестве кровавому режиму незамеченное, так что его статистике можно верить.

И я на нее посмотрел.

Всего они насчитали 314 политзаключенных.

Цифра вроде бы неприятная.

Но к ней имеются и пояснения.

А именно, из этих 314 человек целых 250 – это… ну, как бы это сказать политкорректно.. ммм…

Я лучше процитирую документ.

Эсмурзаев Хосо Гашимович родился 27 августа 1976 года, зарегистрирован в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, жил в Москве. Холост, образование среднее, работал частным таксистом. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной

группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Или:

Камчыбеков Исламбек Исмаилбекович родился 9 марта 1987 года, живёт в Москве, гражданин Киргизии, неполное среднее образование, холост. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в членстве в запрещённом исламском движении «Таблиги Джамаат». Под стражей с 22 декабря 2016 года.

Это, если кто не понял, политзаключенные.

И там таких абсолютное большинство.

Есть, правда, еще сайентологи, мрачнейшая тоталитарная секта, и еще иеговисты, тоталитарная секта помягче, – но те в основном под домашним арестом, что хорошо, их-то как раз следовало бы освободить.

Но основное содержание списка – это бесконечный Усама Бин Ладен и Абу Бакр Аль-Багдади, известные диссиденты.

Ладно.

Остаются еще 64 человека.

Там тоже есть кое-что примечательное.

Пичугин Алексей Владимирович родился 25 июля 1962 года, жил в Москве. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании «ЮКОС». Осуждён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 (разбой) и ст. 105 (убийство) УК РФ по делу «ЮКОСа».

Это, надо полагать, академик Сахаров?

Ох уж эти начальники отделов внутренней безопасности в корпорациях девяностых годов.

Чем они занимались? Ну конечно же, поливали цветы, переводили бабушек через дорогу.

Чистейшие люди, практически как Лацис и Петерс в свое время.

Или опять, как и в первом списке:

Гаджиев Абдулмумин Хабибович родился 18 июня 1984 года. Житель Махачкалы. Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик». Имеет 4 несовершеннолетних детей, женат. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ в участии в «Исламском государстве» в связи с тем, что взял интервью у исламского проповедника.

Барахоев Ахмед Османович родился 19 апреля 1954 года. Житель села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), член Совета тейпов ингушского народа. Образование высшее. Пенсионер. Женат. Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей).

Ну что, за нашу и вашу свободу? Или, гм, лучше все-таки не надо?

И в итоге, если вычесть все эти проблемные случаи, то остается примерно 54 человека.

Правда, и среди них – только половина тех, кого преследуют за мнение, за взгляды, за митинг, за бумажный стаканчик.

Там все больше – “изготовление и хранение взрывчатых веществ”, “дознаватель гарнизона в Херсоне”, “незаконное хранение оружия и боеприпасов” и прочий “Правый сектор”.

Но можно даже представить, что злые силовики все придумали: и оружия никто не хранил, и взрывчатку никто не делал, и не воевал против нас – все сфальсифицировано, все подстроено и сочинено, и все они на самом деле – хорошие люди.

Пусть так.

Но даже если и так, то эти 54 человека на почти 150 миллионов населения – ну никак невозможно такое назвать репрессивным режимом.

Это называется – “вегетарианские времена”.

По сети гуляет цифра – не буду ручаться за ее подлинность, но она вполне реалистична, – что в СССР 1976 года было 850 политзаключенных.

А тогда не было никаких Бармалеев, не было и начальников отдела внутренней безопасности “Юкоса”, равно как и войны Херсона с Симферополем. То есть там были почти только мирные люди.

И со всеми поправками на общее уменьшение страны – мы видим, насколько все стало мягче по сравнению со свирепым Леонидом Ильичом (с событиями тридцатилетней давности сравнивать бессмысленно, тогда царил хаос и государство просто разрушалось).

Другое дело, что и 54, и 30, и 27 несправедливо сидящих нуждаются в освобождении. И особенно те, кого без иронии можно назвать политзаключенными – без оружия и взрывчатки, – как, например, исключительно неприятного мне Константина Котова.

Но стоит при этом и здраво оценивать масштаб происходящего.

А он таков, что надо признать: мы живем в самое гуманное время, какое только бывало в русской истории при всех властях.