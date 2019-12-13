{ 13 декабря 2019 }

«Малефисента. Владычица тьмы»: Всем будет править жена

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Малефисента Владычица тьмы

Продолжение сказки вышло в российский прокат 16 ноября 2019 года.

 

Сюжет

Повзрослевшая принцесса Аврора (Эль Фэннинг) объявляется болотной королевой. Незрелая правительница с неимоверными усилиями пытается управлять своими многочисленными вассалами — эльфиками, феечками и лешаками. Ее крестная Малефисента (Анджелина Джоли) не дает расслабляться и зорко следит за каждым поступком девушки.

Пристальная забота темной владычицы никак не отбила желание у принца Филиппа (Харрис Дикинсон) предложить Авроре руку и сердце. Малефисента, если выражаться цензурно, не горит желанием, но тем не менее едет на смотрины к королю и королеве. В итоге наша фея теряет свою волшебную силу, а ее юная подопечная оказывается в большой опасности.

История

В середине прошлого века Disney замутила киноэкранизацию «Спящей красавицы» Братьев Гримм, но фиаско оказалось столь ошеломительным, что компания чуть не закрылась. Пятилетку назад студия двинулась иным путем, изуродовав классический сюжет и выставила на первый план малоприметную героиню с непростым именем. Прием оправдал себя, и студия собрала $760 000 000 при бюджете в 180 лямов.

Критика

В продолжении сказки расстановка сил практически не меняется. Создатели картины все так же фанатеют от идеи феминизма, выводя клишированные типажи «железных» дам и бесполезных мужчин, играющих роль декораций. Вспоминается Борис Гребенщиков и «Слово Паисия Пчельника»: «Когда муж превратится в орнамент, всем будет править жена».

Подзаголовок названия («владычица тьмы») сиквела слабо отражает суть «Малефисенты 2». Сегодня ее изобретательное коварство сменилось банальной социопатией. Тем самым картина должна снискать любовь у определенной группу зрителей. Роскошная сцена с неподдающимися фее премудростями этикета во время торжественного обеда порождает сострадательный смех в зале.

В конечном итоге становится очевидным тот факт, что «Малефисенту» решили превратить в очередной конвейер по зарабатыванию бабла, а-ля «Пираты Карибского моря».

От классической «Спящей красавицы» в сказке остается лишь «успокаивающее» веретено, которое, в основном, незаметно прячется в углу. И фабула в наши дни выглядит совсем не сказочно, а очень даже на злобу дня: чтобы держать своих вассалов в ежовых рукавицах, нужно просто начать войну.

Малефисента: Владычица тьмы / Maleficent: Mistress of Evil

Малефисента Владычица тьмы Постер

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Хоаким Роннинг

Оператор: Генри Брэхам

Композитор: Джеф Дзанелли

В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер, Сэм Райли

Бюджет: $484 650 915

Премьера в РФ: 17 октября 2019

Алексей Алов


Похожие посты:


  1. «Малефисенте» с участием Анджелины Джоли и ее детей

    2. «Малефисенте» с участием Анджелины Джоли и ее детей

    В сети появился второй трейлер к фильму «Малефисента» Роберта Стромберга, российская премьера которого состоится 29 мая 2014 года. Главную героиню в картине Disney о том, как выглядит жизнь сказочной злодейки «изнутри», играет Анджелина Джоли. В фильме появятся и [Читать...]


  2. «Малефисента»: Не в принцах счастье *****

    3. «Малефисента»: Не в принцах счастье *****

    Пресс-показ новой сказки Walt Disney Pictures «Малефисента» (Maleficent, режиссер Роберт Стромберг, в ролях Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли, Лесли Мэнвилл, Имелда Стонтон, Джуно Темпл, Сэм Райли) состоялся в кинотеатре «Октябрь» 20 мая 2014 года. В чудесном мире, [Читать...]


  3. Анджелина Джоли и Стелла Маккартни разработали одежду для детей

    4. Анджелина Джоли и Стелла Маккартни разработали одежду для детей

    Оскароносная Анджелина Джоли вместе с известным британским дизайнером Стеллой Маккартни запустила линию детской одежды, вдохновившись фильмом «Малефисента» – в нем актриса играет главную роль. В продажу платья и футболки поступят уже в апреле 2014 года. Обе звезды намекнули, [Читать...]


  4. Анджелина Джоли рассказала о роли в «Малефисенте»

    5. Анджелина Джоли рассказала о роли в «Малефисенте»

    Во время ежегодной выставки В23 Анджелина Джоли рассказала о своей роли сказочной злодейки в фильме Disney «Малефисента». Актриса так прокомментировала свое отношению к злодейке, которую ей предстоит сыграть: «Мне всегда нравилась Малефисента. Еще с тех пор, как я [Читать...]


  5. У Джоли и Питта будет седьмой ребенок

    6. У Джоли и Питта будет седьмой ребенок

    Голливудская актриса Анджелина Джоли снова беременна, пишет newsru.com. В их семье с Брэдом Питтом это будет уже седьмой ребенок. Сама актриса рожала два раза – в 2006-м году и в 2008-м, когда появилась двойня. Сейчас у Джоли и [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««