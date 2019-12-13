«Малефисента. Владычица тьмы»: Всем будет править жена

Продолжение сказки вышло в российский прокат 16 ноября 2019 года.

Сюжет

Повзрослевшая принцесса Аврора (Эль Фэннинг) объявляется болотной королевой. Незрелая правительница с неимоверными усилиями пытается управлять своими многочисленными вассалами — эльфиками, феечками и лешаками. Ее крестная Малефисента (Анджелина Джоли) не дает расслабляться и зорко следит за каждым поступком девушки.

Пристальная забота темной владычицы никак не отбила желание у принца Филиппа (Харрис Дикинсон) предложить Авроре руку и сердце. Малефисента, если выражаться цензурно, не горит желанием, но тем не менее едет на смотрины к королю и королеве. В итоге наша фея теряет свою волшебную силу, а ее юная подопечная оказывается в большой опасности.

История

В середине прошлого века Disney замутила киноэкранизацию «Спящей красавицы» Братьев Гримм, но фиаско оказалось столь ошеломительным, что компания чуть не закрылась. Пятилетку назад студия двинулась иным путем, изуродовав классический сюжет и выставила на первый план малоприметную героиню с непростым именем. Прием оправдал себя, и студия собрала $760 000 000 при бюджете в 180 лямов.

Критика

В продолжении сказки расстановка сил практически не меняется. Создатели картины все так же фанатеют от идеи феминизма, выводя клишированные типажи «железных» дам и бесполезных мужчин, играющих роль декораций. Вспоминается Борис Гребенщиков и «Слово Паисия Пчельника»: «Когда муж превратится в орнамент, всем будет править жена».

Подзаголовок названия («владычица тьмы») сиквела слабо отражает суть «Малефисенты 2». Сегодня ее изобретательное коварство сменилось банальной социопатией. Тем самым картина должна снискать любовь у определенной группу зрителей. Роскошная сцена с неподдающимися фее премудростями этикета во время торжественного обеда порождает сострадательный смех в зале.

В конечном итоге становится очевидным тот факт, что «Малефисенту» решили превратить в очередной конвейер по зарабатыванию бабла, а-ля «Пираты Карибского моря».

От классической «Спящей красавицы» в сказке остается лишь «успокаивающее» веретено, которое, в основном, незаметно прячется в углу. И фабула в наши дни выглядит совсем не сказочно, а очень даже на злобу дня: чтобы держать своих вассалов в ежовых рукавицах, нужно просто начать войну.