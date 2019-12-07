«Ирландец»: Прощание с XX веком

Читая кисловатые рецензии на «Ирландца», я понимал, что фильм должен оказаться шедевром.

Еще бы, ведь его ругали те самые люди, которые хвалят то комиксы, то прогрессивный арт-хаус про трансгендеров, то Ларса фон Триера, в общем, все то кино, которое просто невозможно смотреть.

Конечно, это и оказалась совершенно грандиозная вещь.

Я медленно крутил его всю ночь — останавливался, читал какие-то исторические статьи, включал некоторые сцены второй раз, думал о чем-то, — и вот уже сутки до сих пор нахожусь в мире любимого моего Скорсезе, как если бы только что закрыл Льва Николаевича.

Что там прекрасно — да все там прекрасно, и даже эксперименты с возрастным подкручиванием лиц не мешают, ну, есть эффект грима, но это, по-моему, не проблема.

Этот фильм — огромное прощание с двадцатым веком.

Пронзительное, болезненное и очень нежное прощание со всей той вселенной, где мы родились, и о которой всегда мечтали: де Ниро и Аль Пачино, большие автомобили и серьезные белые мужчины, бесконечные дороги и семейные траттории, фабрики и профсоюзы, католические соборы и стареющие мафиози, холодная война и эмигранты в Америку, эпические трехчасовые драмы, Коппола и Серджио Леоне в видеосалоне за рубль.

И Скорсезе прощается со всем этим американским и, шире, вообще культурным мифом двадцатого века, говоря нам, что этот мир — пусть и бесконечно обаятельный и прекрасный, и вызывающий наше большое сочувствие — был отягощен злом и грехом, и потому должен умереть.

И, умирая, мог бы покаяться, но…

Логично сравнить «Ирландца» с «Однажды в Голливуде» Тарантино и «Гран Торино» Клинт Иствуда — все они по-разному провожают прошлый век, и если Тарантино построил этакий Диснейленд, создал блестящую, но довольно поверхностную игрушку фаната в жанре «напишем нашей истории оптимистичный конец», то Иствуд и Скорсезе — как большие художники — сочинили трагедию.

Но в то время как Иствуд возвышает прошлое до святости и добровольного самопожертвования, — Скорсезе приговаривает его к нераскаянному и мучительному одиночеству перед смертью.

В любом случае, имеем ли мы дело с историей взлета или падения, фундаментальный сюжет европейской, христианской культуры — это самоотрицание.

Иные культуры могут только плодиться и размножаться, но не каяться, не умаляться и не приговаривать себя.

Именно это свойство западного (и русского вместе с ним) мира создало все лучшее в нем, и ровно оно же закрывает его историю на наших глазах.

А Скорсезе — как большой христианский художник — показывает, как это происходит.