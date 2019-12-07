«Ирландец»: Прощание с XX веком

Читая кисловатые рецензии на «Ирландца», я понимал, что фильм должен оказаться шедевром.
Еще бы, ведь его ругали те самые люди, которые хвалят то комиксы, то прогрессивный арт-хаус про трансгендеров, то Ларса фон Триера, в общем, все то кино, которое просто невозможно смотреть.
Конечно, это и оказалась совершенно грандиозная вещь.
Я медленно крутил его всю ночь — останавливался, читал какие-то исторические статьи, включал некоторые сцены второй раз, думал о чем-то, — и вот уже сутки до сих пор нахожусь в мире любимого моего Скорсезе, как если бы только что закрыл Льва Николаевича.
Что там прекрасно — да все там прекрасно, и даже эксперименты с возрастным подкручиванием лиц не мешают, ну, есть эффект грима, но это, по-моему, не проблема.
Этот фильм — огромное прощание с двадцатым веком.
Пронзительное, болезненное и очень нежное прощание со всей той вселенной, где мы родились, и о которой всегда мечтали: де Ниро и Аль Пачино, большие автомобили и серьезные белые мужчины, бесконечные дороги и семейные траттории, фабрики и профсоюзы, католические соборы и стареющие мафиози, холодная война и эмигранты в Америку, эпические трехчасовые драмы, Коппола и Серджио Леоне в видеосалоне за рубль.
И Скорсезе прощается со всем этим американским и, шире, вообще культурным мифом двадцатого века, говоря нам, что этот мир — пусть и бесконечно обаятельный и прекрасный, и вызывающий наше большое сочувствие — был отягощен злом и грехом, и потому должен умереть.
И, умирая, мог бы покаяться, но…
Логично сравнить «Ирландца» с «Однажды в Голливуде» Тарантино и «Гран Торино» Клинт Иствуда — все они по-разному провожают прошлый век, и если Тарантино построил этакий Диснейленд, создал блестящую, но довольно поверхностную игрушку фаната в жанре «напишем нашей истории оптимистичный конец», то Иствуд и Скорсезе — как большие художники — сочинили трагедию.
Но в то время как Иствуд возвышает прошлое до святости и добровольного самопожертвования, — Скорсезе приговаривает его к нераскаянному и мучительному одиночеству перед смертью.
В любом случае, имеем ли мы дело с историей взлета или падения, фундаментальный сюжет европейской, христианской культуры — это самоотрицание.
Иные культуры могут только плодиться и размножаться, но не каяться, не умаляться и не приговаривать себя.
Именно это свойство западного (и русского вместе с ним) мира создало все лучшее в нем, и ровно оно же закрывает его историю на наших глазах.
А Скорсезе — как большой христианский художник — показывает, как это происходит.
Ирландец/The Irishman
Жанр: криминал, драма, биография
Страна: США
Режиссер: Мартин Скорсезе
Оператор: Родриго Прието
Композитор: Робби Робертсон
Монтаж: Тельма Скунмейкер
В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши
Мировая премьера: 27 сентября 2019
Премьера в РФ: -
Продолжительность: 209 мин. / 03:29
Удивительное совпадение, только что посмотрела этот фильм)) полностью согласна!
Только благодаря вашему посту посмотрел фильм Тарантино (с интересом и почти восторгом). И, возможно, посмотрю этот. Вы очень вдохновенно всегда пишете)
Но как можно восторгаться мессаджем что белый мужчина это убийца и иуда а будущее за черными сиделками?
Холмогоров Егор Понимаешь, ты человек политики, а не искусства. Поэтому для тебя главное – это чтоб “наши победили”. А в искусстве, в отличие от политики или спорта, это совсем не так. Искусство начинается скорее с поражения и гибели, с античного мифа, с разрушения Трои, а не с того, что мы забили гол.
У меня возникло подозрение, что фильм снят по заказу ФБР и обращен к сомневающимся, не скатиться ли по наклонной дорожке. А им: “Это скучно, парни. Мы не будем вам парить мозги, что это плохо, преступно, грешно. Просто скучно”. Последний кадр, где Де Ниро просит не закрывать дверь, гениален. Но, надо сказать, там вообще нет слабых сцен, каждая сама по себе хороша. Если эти сцены вставить в разные места картины, они будут отлично смотреться. Вот только фильма нет. Ты сидишь, смотришь материал и 3,5 часа ждешь, когда начнется собственно кино. А потом потрясающая концовка. Это похоже на то, как в ресторане к тебе подсаживается повар и начинает рассказывать, что он готовил в своей жизни. Ты слушаешь, проникаешься, киваешь, полагая, что это прелюдия. Последний рецепт волшебен. А потом тебе говорят, что время вышло, ресторан закрывается. К сожалению в него вот уже несколько лет не привозят продукты. Повар встает и уходит, снимая по пути белый колпак. Вот он исчезает в проеме двери. Финита.
То, что вы написали – это про Тарантино. А тут как раз вполне четкая история, которая подробно и красиво рассказана.
Вы уделяете все внимание на то , про Что этот фильм, совсем не обращая внимание на то Как он сделан.Все актеры на 30 лет старше своих персонажей, грим не спасает , лишь подчеркивая это несоответствие… выглядит это все… если не ужасно и жалко, то как минимум неубедительно. На мой субъективный взгляд. Это очень интересно, что вы на Как сделано – не обращаете внимание. Если человек поет песню , полную глубокого смысла.. она вам видимо понравится, и не страшно , если он поет ее фальшиво)
Сделано, по-моему, замечательно. Очень красиво, изобретательно, масса прекрасных сцен, запоминаются разные кадры, диалоги… Ну а то, что де Ниро не похож на Ширана, аль Пачино на Хоффу, и что все существенно старше – это некая условность искусства. Так часто бывает, это вышучивается еще у Булгакова в Театральном романе, где он иронизирует на эту тему применительно к великому театру. Они большие артисты и то, что им под 80, а они играют 45-60 лет – вообще не проблема. Играют как всегда замечательно.
нет, это очень важно в кино. В театре – нет, там все условно. в кино – важна достоверность… если это конечно не сознательный прием, как в Догвилле, например. Вызывает недоумение поведение Ал Пачино , когда он дерется и крушит все вокруг – ему не веришь – видно , что он очень пожилой человек и эти поступки не соответствуют его физической природе.
Ну, я не увидел никаких проблем с достоверностью. Выглядят они оба хорошо, в отличной форме для своего возраста. Кроме того, вспыльчивость совсем не всегда корректируется объективными данными человека, иначе бы бузили в быту только молодые здоровяки, а это совсем не так.
Замечательный фильм, вчера смотрела, отвыкла смотреть три с половиной часа кино, но это того стоило.