{ 7 декабря 2019 }

О красивом слове — коррупция

Рубрики: [Фейсбук]  

Как я понимаю — оно всеми нежно любимо. И все как один его (ее) осуждают.

Вот прихожу к себе в ателье — и ба! что я вижу? мой закройщик мастырит курточку по моим лекалам на моем обрудовании и в рабочее время — а-ля Сами Насери. То есть, таких курток сейчас три — у Сами, шведа-музыканта и у нашего бывшего калиниградского мэра. Он ваяет — четвертую. Без моего ведома и без кассы.. То есть банальное воровство и коррупция..

Что я делаю? Вы, конечно, подумаете, что я его увольняю? С бранью и пинками?

Да ничего подобного. Я его НЕ могу уволить по нескольким причинам:

1. Потому что должен предупредить за два месяца об увольнении. Если я это не сделаю — мне присудят платить ему годовую зарплату, вне зависимости крадет он или нет.

Таков КЗОТ,

2. Если я его уволю — я никогда не найду такого же закройщика. Или долго не найду. Найти дельного человека — сейчас большая проблема.

Поэтому я веду с ним разговор. О совести, о том, что он получает хорошие деньги и воровать — это чревато. И что у меня есть авторское право ( хотя кому оно нужно??) А он мне объясняет. что у него ипотека и кредит. А еще в глазах у него мелькает — что я сука последняя. Кровопивец и эксплуататор. Которого не грех и обворовать.

И вот теперь объясните мне, где брать ЧЕСТНЫХ чиновников? Они другой селекцией заводятся? Не из народа?

И кто должен с ними проводить долгие беседы о НЕ воровстве? Объясняя им, что это-то, конечно, у нас сейчас дикий капитализм — период начального накопления капитала — но совесть -то имей..

А так да — мой закройщик очень осуждает коррупцию… Кушать не может, чтобы не осудить..

Ингвар Коротков


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3 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Елена С. :
    07.12.2019 в 12:28

    Совесть – категория нематериальная
    Не все понимают, зачем она вообще)
    Да и заработку препятствует)

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Владимир Черкашин :
    07.12.2019 в 12:32

    - Запомни раз и навсегда! – говорит жена мужу.- Если ты будешь приставать к горничной, я с тобой разведусь!
    - Из-за такого пустяка?
    - Пойми, такого мужа, как ты, я всегда найду, а такую горничную – вряд ли!

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Соколовская Татьяна :
    07.12.2019 в 12:40

    Народ до сих пор ищет социальную справедливость которую потеряли с перестройкой и развалом страны. Никак не могут понять что у капитализма звериный оскал.

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