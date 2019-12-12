Эротическое путешествие

Эдгар Запашный призывает ОМОН «крошить и рубать фанатьё», оскорбляющее матерными криками и скандёжем футболистов и тренеров. Мера-то, безусловно, кардинальная. ОМОНу только дай волю — уж он покрошит!

С другой стороны омерзительно слышать нормальному болельщику все эти помойные крики и заряды дебилов, считающих, что без них футбола просто не будет. Любая толпа сама по себе сила тёмная и недооценивать её разрушительную энергию неправильно. Вспомните, кто был главной заводящей силой украинского Майдана? Не радикалы или провосеки, а именно толпы футбольных фанатов, чьими руками и глотками совершалась эта кровавая революция.

Вчера прошла акция солидарности футбольных фанатов против задержания спартаковских ультрас в Санкт-Петербурге. Солидарность — дело неплохое, только на мой взгляд вся эта шумиха яйца выеденного не стоит.

Во-первых, фанат, не побывавший в полицейском участке — это не фанат. Меня в свое время забирали прямо с трибуны Лужников несколько раз, причем, не за матерные выкрики, а просто за то что слишком громко и эмоционально болел за свою команду. Товарищи милиционеры проводили со мной безуспешные разъяснительные беседы в подтрибунном помещении. Смешно? По сравнению с сегодняшним стадом фанатья мы были просто ангелами.

Я считаю, что в нынешней ситуации надо действовать в рамках закона и в строгом соответствии с Уголовным кодексом РФ. Матерные публичные оскорбления — это чистая хулиганка, а не часть субкультуры. Посылаешь кого-то в эротического путешествие — будь любезен отвечать по статье УК. Заплатил пару раз штраф или отсидел 15 суток с исправительными работами — сразу поймешь, что к чему.