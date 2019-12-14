{ 14 декабря 2019 }

Колин Фёрт снова свободен

Рубрики: [Звезды]  [Кино]  

Колин Фёрт и его супруга Ливия Джуджолли расстались после 22 лет брака. Об этом официально сообщил пресс-агент 59-летнего актера 13 декабря 2019 года.

— Колин и Ливия расстались, — говорится в заявлении. — Но они остаются близкими друзьями и будут вместе и с любовью воспитывать своих детей (у пары двое сыновей — 17-летний Лука и 14-летний Маттео. — Прим. InterMedia). Они просят уважать их право на личную жизнь. Других комментариев по этому поводу не будет.

Напоминим, что казавшийся безупречным брак дал трещину несколько лет назад. В 2015 году Ливия изменила мужу со своим другом юности Марком Бранкаччи и даже собиралась подать на развод. Но роман закончился, а спустя три года бывший любовник предал эту историю огласке и начал угрожать женщине. Тогда Колин поддержал супругу, и они даже вместе подали в суд на Бранкаччи.

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