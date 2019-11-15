Когда Невзоров говорит, что никакой русской культуры нет, да и русского языка тоже, что все это – сплошь заимствование, я сначала возбуждаюсь душой, а потом вспоминаю Толстого, Достоевского, Лотмана, Лихачева, Чехова и прочих, и успокаиваюсь, понимая, что нет [Читать...]

Неодолимое желание быть троллем намбр ван способно превратить самого циничного и беспринципного человека в классического мудилу! Невзоров – вуаля! Он на полном серьезе убеждает, что из веры детей в Деда Мороза вырастают религиозные мракобесы. Вам нужна иллюстрация понятия [Читать...]

– Александр Глебович, расскажите, пожалуйста, как вы воспитывались, в каком духе? – Да вы знаете, я вообще ни в каком духе не воспитывался. Рос я без отца. Да и не могу сказать, чтобы матушка тоже занималась моим воспитанием. [Читать...]

Совершенно бессмысленно осуждающе наезжать на сериал “Богатые” или программу “600 секунд”. Или, допустим, на детективы и боевики. Все эти телевизионные хиты, невзирая на критические обзоры и раздраженные отклики умничающих аналитиков, народны. То есть популярны. А популярны потому, что [Читать...]

Безусловно, Листьев был сильным продюсером, хорошим организатором, и он высоко оценил меня с профессиональной точки зрения – как начальник цеха ценит прекрасного токаря, невзирая на то, что тот иногда не туда швыряет болванки. После гибели Влада его идею [Читать...]