Александр Глебович Невзоров набит знаниями, как печка дровами.
Русским языком он владеет, как мушетер шпагой.
Зачем он выбрал для себя жеманный имидж стареющего гея, таковым не являясь, бог весть.
Может, потому, что образ Наполеона уже давно занят его земляком Соколовым.
В общем, героически форсируя вброд стремительный горный поток, попутно серфингую подкасты радиостанций: может, я чего не знаю, может,они чего знают?..
И вот слышу прекрасную реакцию на прекрасное: некие депутаты гнезда Жириновского выступили за изменение государственного гимна, возжелав заменить существующий на «Боже, царя храни!».
Другой бы простецки обозвал их мудаками, но не таков Александр Глебович Невзоров!
Он, со своими неподражаемыми модуляциями, сострил, мол, оно бы и не плохо, но хотелось бы знать, в формалине ли хранить царя?
И тут не удержался подмятый мэтром его коллега по эфиру, респектабельный историк-дилетант Дымарский, дескать, и нам, историкам-дилетантам чувство юмора не чуждо, шутить так шутить по-большому!
«В тесте!» – с полпинка перешутил он Невзорова.
Почему-то уверен, что интеллигентная ведущая Журавлева, неизменно величающая Невзорова и Дымарского красивым словом «джентльмены», с трудом удержалась от восклицания:
- Джентльмены, а не вконец ли вы охуели?!..
Я не удержался, но слабый голос мой был заглушен шумом горного потока.
Невзоров
Александр Глебович Невзоров набит знаниями, как печка дровами.
Оставьте комментарий
|««« Соседов