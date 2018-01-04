Неодолимое желание быть троллем намбр ван способно превратить самого циничного и беспринципного человека в классического мудилу!
Невзоров – вуаля!
Он на полном серьезе убеждает, что из веры детей в Деда Мороза вырастают религиозные мракобесы.
Вам нужна иллюстрация понятия “полный пипец” – Невзоров в благоприобретенном образе выламывающегося стареющего педераста ждет вас!
{ 4 января 2018 }
Невзоров
Неодолимое желание быть троллем намбр ван способно превратить самого циничного и беспринципного человека в классического мудилу!
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