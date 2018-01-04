Когда Невзоров говорит, что никакой русской культуры нет, да и русского языка тоже, что все это – сплошь заимствование, я сначала возбуждаюсь душой, а потом вспоминаю Толстого, Достоевского, Лотмана, Лихачева, Чехова и прочих, и успокаиваюсь, понимая, что нет [Читать...]

На телеканале ДОЖДЬ есть программа ПАНОПТИКУМ. В основе – парный конферанс Белковского и Невзорова. Эдакие « братья Пономаренко» для тех, кто слышал про поэтессу Полозкову и прозаика Водолазкина. Давно предавший всех, кого только можно, Белковский решил, что он [Читать...]