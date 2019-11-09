{ 9 ноября 2019 }

Соседов

Рубрики: [Фейсбук]  

2 ноября Алла Пугачева дала концерт в Минске.
Ее давний подобострастный обожатель, жеманный критик Сергей Соседов в интервью радио БАЛТКОМ назвал это жалким зрелищем, сказав,что Пугачева с трудом двигалась, держась за воздух, что она не пела, а проговаривала песни и вообще зря она это все.
Помните последнее выступление Эдит Пиаф?
Помните,чтобы хоть один урод назвал это позором и жалким зрелищем?
Мир увидел и почувствовал драму, трагедию артистки.
Пугачева может быть любой, но жалкой – никогда!
В отличие от Соседова, жалкого и убогого всю свою ничтожную, жеманную жизнь .

Аркадий Кайданов


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