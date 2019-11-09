Долгожданный концерт звезды французского шансона Нины Дилон состоится в Московском международном доме музыки 30 мая 2013 г. Знаменитая программа российской певицы «Пою Париж» посвящена 50-летию памяти великой Эдит Пиаф и включает многочисленные интерпретации песен легендарной француженки. Нину Дилон [Читать...]

5 июня поступят в продажу билеты на концерт французской певицы Патрисии Каас, которая приезжает в Москву в рамках мирового премьерного показа программы “Каас поет Пиаф”. Концерт состоится 7 декабря в театре Оперетты. Аван-премьера этого исключительного шоу пройдет в [Читать...]

Патрисия Каас приготовила новую концертную программу, приуроченную к 50-й годовщине смерти Эдит Пиаф. Шоу «Каас поет Пиаф» (Kaas chante Piaf) объединит бессмертные хиты «Воробушка», наделит их новыми аранжировками и акцентами. Над звучанием песен Эдит Пиаф колдует польский композитор [Читать...]