Когда говорят, что русский язык засорен, почему-то все подразумевают сразу нецензурную брань.

Вот что скажу: ребята, мат в наше время (да и не только в наше, а вообще) зачастую единственный способ нашим людям жить, выживать и растить детей. Чтобы язва не сразу в двадцать, а всё-таки ближе к сорока.

Самое поганое, что есть сегодня в языке – это новояз, на котором говорят, кстати, либеральные любители Украины и члены нашего уважаемого правительства. Эксперты.

Все эти “тренды”, миллениалы”, “зумеры” – для чего?

Потому что иначе надо будет сказать: “Благодаря удачной работе наших любимых наследников Гайдара в правительстве наш экномический рост в 2019 году составит в лучшем случае 0,8 процента – но и в это никто особо не верит. Так что у ваших детей нет и не будет возможности покупать даже самые порчуганские хрущобы на окраине. Даже в ипотеку. Поэтому мы в столице начали предлагать им пеналы по 11 квадратов без возможности прописки по роскошной цене 350 000 руб. за квадратный метр. Всего 6-8 месяцев без еды и других трат – и вот уже этот желанный метр у вашего взрослого ребенка в кармане”.

Вместо этого говорят: “Общемировые тренды показывают, что структура потребления миллениалов и зумеров меняется от пристрастия к собственности до предпочтения аренды. Вдобавок, новое поколение выбирает микроквартиры, где есть только спальное место, потому что предпочитает проводить всё своё время в сообществах, в коворкингах и антикафе, а рынок чутко улавливает эти тенденции”.

Ну, и как тут не материться? Надо, иначе как оставаться в добром расположении духа.