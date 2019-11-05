Чтобы преодолеть ненавидящее Россию либеральное гетто – нужно изжить Советскую власть.

Либеральное гетто и Советская власть – вроде бы такие разные, так скандально и шумно таранящие и тараканящие друг друга, – на самом деле родственники, они – это наш столетний государственный симбиоз.

Потому что если с одной стороны:

- время было такое

- иначе бы войну не выиграли

- может, миллион человек и убили, зато промышленность построили

- а с чего вы взяли, что они не шпионы?

- Сталин, Сталин, Сталин

- трудные, но необходимые решения (трупы и рвы)

- а вы крепостное право вернуть хотите? тоже мне баре нашлись!

- начальству виднее, не надо болтать, надо канаву копать

- перебьешься, перетопчешься

- запретить, пересажать, расстрелять

- а то американцы придут;

То и с другой стороны:

- талантливые добиваются успеха, а эти пусть как хотят

- нужны люстрации, платить репарации

- агрессор, империя, милитаризм, ресентимент

- рабская психология

- гены плохие, отрицательный отбор

- Византия, Орда, Мордор, Путлер

- нужно пройти неизбежный путь покаяния перед цивилизованным миром

- лица, достоинство, выйти на площадь, совесть

- трудные, но необходимые решения (украсть все деньги)

- дорога к свободе, угроза для всего человечества, остановить, запретить, это не наше дело, это другая страна и они вынуждены защищаться

- а то фашизм.

Дело в том, что в большом мире примитивной военной или мафиозной иерархии обязательно будет жить внешне чуждое, но внутренне сплоченное малое сообщество посредников и торговцев гуманитарным товаром.

Они живут вместе.

На каждого Кочетова приходится Эренбург.

На каждую Нину Андрееву приходится Алла Гербер.

На каждого Захара Прилепина приходится Дмитрий Быков.

Так это устроено: если одному сапоги, махорку, маузер, портрет вождя, блатнячок и рэпчину, то другому, значит, скрипочку, совесть, свободу, реформы, гены и цивилизованный мир.

Симбиоз.

Чтобы сломать эту дурную логику, эту вечную схему, – нужно восстановить в России русский образованный и управляющий класс.

Соединить национальное с индивидуальным, почвенное с гуманистическим, правящее с образованным, народное с либеральным, коллективное с добровольным, патриотическое со свободным, военное с умным и трезвым, русское с европейским.

И такой образец нам может дать только досоветская и антисоветская Россия.

Потому что Маркову и Дроздовскому солдаты не строили дачи, а контрразведка не могла их пороть и мочиться в лицо, требуя признаться в работе на Гондурас, Столыпин не крал миллионы, чтобы спрятать их в Гибралтаре, Деникин и Солоневич отлично писали, Шульгин был ну ничем не глупее Жаботинского, а Витте и Святополк-Мирский знали толк в правах и свободах уж точно не хуже Елены Боннэр, – и в то же время Лев Толстой уже на самом пике толстовства горько переживал русские военные поражения, Николай Гумилев ушел в армию на германскую войну – вместо того, чтобы разоблачать Россию в немецких газетах, а Милюков даже эмигрантом в тридцать девятом году понимал, что финнов-то жалко, а Выборг все-таки нужен.

О чем это все?

Это все о том, что начальство было культурное, а интеллигенция любила родину.

Потому что они – вместе – составляли в России свое государство и свою элиту, как и должно быть, если у вас есть нация, хозяева, дом.

А потом появились новые правила игры.

Согласно которым ты либо за государство – и тогда закусывай самогон портянкой, либо ты элита, но чужая, а “этих” ты в гробу видал.

Это правила гадкие, вредные, чумные.

Но других пока нет.

Так получится ли заменить диалектическое единство гетто и казармы, Швондера с Шариковым – национальным государством?

Точно мы этого знать не можем.

Но само развитие нашего бывшего крестьянского и бывшего советского народа, его медленное, но постоянное изменение к лучшему – дает основания надеяться, что он станет русским.

И я надеюсь.