Евгений Алексеевич Киселев тоже пришел на (в ) Ютуб.
Ну, как пришел – приплыл.
На катере, по Днепру.
Красиво приплыл, величественно.
Раньше он так же красиво ходил в заставке своей программы ИТОГИ на фоне Кремля.
Камера подобострастно снимала его с нижнего ракурса – прекрасное должно быть величаво.
Теперь в Ютубе у Киселева свой канал КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА.
И на нем дебютная программа мэтра ПОНАУЕХАВШИЕ.
О россиянах, перебравшихся жить на(в) Украину.
В кадре, переодевающийся чаще, чем модель на показе, Е.А.Киселев с видимым удовольствием выслушивает счастливцев, известных и не очень, удачно сбежавших из Мордора в благословенный край, где молочные реки текут меж “Кисельными берегами”, в край, “где так вольно дышит человек”.
Камера, по устоявшейся традиции, периодически снимает мэтра снизу – это для тех, кто забыл о громадности и величии Е.А. Киселева.
Хронометраж ПОНАУЕХАВШИХ – 1ч.07.мин.
Сейчас я сделаю третью попытку – я упертый!- досмотреть программу до конца.
Прикольно же видеть абсолютно советскую передачу, где журналист, являясь надежной и устойчивой подставкой к микрофону, добросовестно выслушивает радостные рапорты о новой счастливой жизни!
Мне лично нравится!
Правда, дважды я уже засыпал.
Но иногда смеялся.
Евгений Киселев
Евгений Алексеевич Киселев тоже пришел на (в ) Ютуб.
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