Услышал я сейчас Евгения Киселева и душа моя скорбию великой уязвлена была. Взгрустнулось уже от названия рубрики на ЭХЕ – «Итоги» без Евгения Киселева» Это, конечно, очень трогательно полагать, что кто-то, кроме меня и Иры Петровской, помнит о [Читать...]

Ещё один страдалец нарисовался – Евгений Киселёв. “Мне стыдно, – пишет, – что я гражданин России”. Запоздало, конечно, признался. И плагиатом даже пахнУло. Но всё же – поделился человек своей бедой. Мол, живёт и мучается. Что тут посоветовать? [Читать...]

Телезрители России назвали ВЕСТИ НЕДЕЛИ лучшей аналитической программой. Впадать в анабиоз по этому поводу не стоит. Прикольно же смотреть на Киселева в кадре! Пластика, заламывание рук, пиджачок в облипочку изрядных боков, линия бедра – все чудесно же! Особенно [Читать...]

В своих “Итогах” Евгений Киселев опять пытался обмануть доверчивого зрителя, ловко пропедалировав фразу полковника Буданова: “… “тракторист” хоть по крайней мере свою родину защищал. А я непонятно что” Обвиняемый в изнасиловании и убийстве чеченской девушки командир полка пытался [Читать...]

Продюсер ВИА «Земляне» и группы «Русские» Владимир Киселев заинтересован в приобретении «Русской медиагруппы». Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на медиарынке, в настоящее время г-н Киселев ведет переговоры о покупке радиохолдинга. Отмечается, что покупка РМГ еще [Читать...]