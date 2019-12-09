{ 9 декабря 2019 }

Киселев и РПЦ

Рубрики: [Фейсбук]  
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Федеральный канал устами Киселева начал мочить Русскую Православную Церковь.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Началось все с нейтрального флага, продолжается все прославлением суррогатного материнства.

Киселев: «Когда это Церковь выступала против богатства?» Он там Христа от Церкви отлучает?

Все, им еще Церкви в оппозиции не хватало.

Церковь теперь сеет ожесточение — тоже слова Киселева.

Кто-то еще полагает, что эта власть не либеральна окончательно?

Жду, с нетерпением жду Шендеровича в гостях у Киселева. Все для этого уже сделано.

Демография у нас из-за Церкви падает.

Это у нас не пенсионный возраст виноват, не удушение налогами, не откачка денег из экономики, не законы о домашнем насилии.

Церковь.

Ах же вы, бляди.

Ольга Туханина


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2 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Анжелика Ким :
    09.12.2019 в 10:52

    Зачем вы так? “Мочить”? Вполне выдержанный репортаж овещающий точки зрения. Особенно важно что всроссии должна повышаться рождаемость.. а позиция церкви в этом вопросе не конструктивна. Нормальный сдержанный репортаж ..

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Марго Бондарева :
    09.12.2019 в 11:51

    Половину посмотрела – это безобразие. Это не про ЭКО. Просто это так, на поверхности. Небывалый наезд на церковь из-за высосанного из пальца предлога. Раскол Православия им нужно продолжить и усугубить. У нас орут – рука Кремля, у вас вот с чего начали.Только вам-то это зачем, не пойму вот я.

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