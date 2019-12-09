Киселев и РПЦ

Федеральный канал устами Киселева начал мочить Русскую Православную Церковь.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Началось все с нейтрального флага, продолжается все прославлением суррогатного материнства.

Киселев: «Когда это Церковь выступала против богатства?» Он там Христа от Церкви отлучает?

Все, им еще Церкви в оппозиции не хватало.

Церковь теперь сеет ожесточение — тоже слова Киселева.

Кто-то еще полагает, что эта власть не либеральна окончательно?

Жду, с нетерпением жду Шендеровича в гостях у Киселева. Все для этого уже сделано.

Демография у нас из-за Церкви падает.

Это у нас не пенсионный возраст виноват, не удушение налогами, не откачка денег из экономики, не законы о домашнем насилии.

Церковь.

Ах же вы, бляди.