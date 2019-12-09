Киселев и РПЦ

Федеральный канал устами Киселева начал мочить Русскую Православную Церковь.
Коготок увяз — всей птичке пропасть.
Началось все с нейтрального флага, продолжается все прославлением суррогатного материнства.
Киселев: «Когда это Церковь выступала против богатства?» Он там Христа от Церкви отлучает?
Все, им еще Церкви в оппозиции не хватало.
Церковь теперь сеет ожесточение — тоже слова Киселева.
Кто-то еще полагает, что эта власть не либеральна окончательно?
Жду, с нетерпением жду Шендеровича в гостях у Киселева. Все для этого уже сделано.
Демография у нас из-за Церкви падает.
Это у нас не пенсионный возраст виноват, не удушение налогами, не откачка денег из экономики, не законы о домашнем насилии.
Церковь.
Ах же вы, бляди.
Зачем вы так? “Мочить”? Вполне выдержанный репортаж овещающий точки зрения. Особенно важно что всроссии должна повышаться рождаемость.. а позиция церкви в этом вопросе не конструктивна. Нормальный сдержанный репортаж ..
Половину посмотрела – это безобразие. Это не про ЭКО. Просто это так, на поверхности. Небывалый наезд на церковь из-за высосанного из пальца предлога. Раскол Православия им нужно продолжить и усугубить. У нас орут – рука Кремля, у вас вот с чего начали.Только вам-то это зачем, не пойму вот я.