{ 2 ноября 2019 }

Одесса

Рубрики: [Фейсбук]  

Маршал Жуков, как любая огромная личность, многомерен и неоднозначен.
Но тот факт, что НИ ОДИН человек в Одессе не протестовал против выковыривания из стены его барельефа!..
Эх, Одесса, жемчужина у моря!
Теперь тебе жить и с этим тоже.

Аркадий Кайданов


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