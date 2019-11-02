Одесса сегодня это город для стариков. Здесь хорошо неспешно прогуливаться по кромке берега, кормить чаек на пирсе и двигать пешки по шахматной доске на Соборке. В общем, Одесса предназначена для милых сердцу забав людей возраста дожития. Одесский студент [Читать...]

То, что Одесса – жемчужина у моря, знают все. Но речь не о ней и не о тех перлах, которые покоятся на дне морском… Та, о которой мы говорим, единственная, по крайней мере, в Сочи: большая, многоэтажная, комфортабельная… [Читать...]

Одесса потеряла свой шарм. Куда-то исчезло неосязаемое городское волшебство. Пропала фантастическая магия. Одесса стала городом коллективной травмы. А ведь пять лет назад это был совсем другой, восхитительный город. Ты бесцельно бродишь по улицам и вдруг навстречу идет Михалков. [Читать...]

Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]

Одесса медленно, но верно оживает. Этот процесс пока не столь очевиден, но если быть я превращавшемся в локальный районный океан, теперь аккуратно уложена серая плитка и сделаны стоки. На точке, где была тошнотворная наливайка, теперь современная кондитерская со [Читать...]