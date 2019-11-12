Елена Темникова абсолютно разбита



Елена Темникова сообщила об отмене трех концертов на Дальнем Востоке. В своем инстаграме артистка заявила, что выступления во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске не состоятся по вине организатора — продюсерского центра Volkov Pro.

– Организатор @volkov__pro по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта тура на Дальнем Востоке. Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были, — написала Темникова. – Ну ничего, жизнь продолжается. Мы найдём способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, т.к. доверие к кому-либо теряется. Столько проблем сколько испытали наши технические службы – мы ещё не встречали. Вы можете сдать билеты назад в месте их приобретения.

Темникова заявила, что билеты можно сдать в месте их приобретения. Тем, кто покупал билеты на официальном сайте артистки, она пообещала дополнительно начислить 100% номинала бонусными рублями на покупку сувенирной продукции в магазине Temnikova Shop.

— Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена, — заключила певица.