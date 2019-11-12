{ 12 ноября 2019 }

Елена Темникова абсолютно разбита

Рубрики: [Музыка]  [Скандалы]  
Метки:

Елена Темникова
Елена Темникова сообщила об отмене трех концертов на Дальнем Востоке. В своем инстаграме артистка заявила, что выступления во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске не состоятся по вине организатора — продюсерского центра Volkov Pro.

– Организатор @volkov__pro по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта тура на Дальнем Востоке. Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были, — написала Темникова. – Ну ничего, жизнь продолжается. Мы найдём способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, т.к. доверие к кому-либо теряется. Столько проблем сколько испытали наши технические службы – мы ещё не встречали. Вы можете сдать билеты назад в месте их приобретения.

Темникова заявила, что билеты можно сдать в месте их приобретения. Тем, кто покупал билеты на официальном сайте артистки, она пообещала дополнительно начислить 100% номинала бонусными рублями на покупку сувенирной продукции в магазине Temnikova Shop.

— Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена, — заключила певица.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Елена Темникова просит не сдерживать

    2. Елена Темникова просит не сдерживать

    Елена Темникова представила новый сингл «Не сдерживай меня» со своего грядущего альбома «Temnikova 3: не модные». Премьера композиции состоялась на YouTube-канале артистки 29 марта 2018 года. Сам альбом увидит свет 27 апреля 2018 года. За девять дней до [Читать...]


  2. Елена Темникова обвиняет Максима Фадеева в клевете

    3. Елена Темникова обвиняет Максима Фадеева в клевете

    Экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявление своего бывшего продюсера Максима Фадеева о том, то она «кинула» его и группу, высказанное им в интервью. Певица назвала интервью продюсера «агонией г-на Фадеева». – Мне, правда, сложно комментировать эту ситуацию, [Читать...]


  3. Елена Темникова занялась благотворительностью

    4. Елена Темникова занялась благотворительностью

    Экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова занялась благотворительностью. В конце лета 2014 года она стала членом попечительского совета фонда «Созвездие сердец», который был создан помогать больным детям и детям-инвалидам. — Я счастлива быть частью такой большой и светлой семьи, [Читать...]


  4. Елена Темникова: «Во время беременности я стала менее циничной и требовательной»

    5. Елена Темникова: «Во время беременности я стала менее циничной и требовательной»

    Отправившись в сольное плавание после ухода из гиперуспешной группы «Серебро», Елена Темникова рассказала корреспонденту о тактике раскрутке своего нового проекта, дебютном сингле «Зависимость», переменах в самоощущении и независимом лейбле By Temnikova. – Вы собирались поступать в институт на [Читать...]


  5. Елена Темникова: «Живем один раз. А я хочу жить в любви»

    6. Елена Темникова: «Живем один раз. А я хочу жить в любви»

    О СВАДЬБЕ — Спасибо. На самом деле для нас с Димой очень важно было именно то, что произошло на Мальдивах, — этот красивый ритуал, эта длиннющая клятва. Счастье ведь не в штампе, а в сердцах, которые замирают у [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««