«Дитя погоды»: Климат-контроль

В российский прокат 31 октября выходит аниме-драма «Дитя погоды». Новая работа японского режиссера Макото Синкай уже была выдвинута Японией на Оскар, а в прокате у себя на родине собрала почти 120 миллионов долларов. После оглушительного успеха предыдущей картины «Твое имя» (международные сборы составили 357 миллионов долларов) Синкай удалось пусть и не превзойти себя, но однозначно подтвердить свою репутацию, как первого после Миядзаки.

На пароходе в Токио плывет сбежавший из дома шестнадцатилетний Ходоко. Он почти погибает во время сильного шторма, который решил встретить на палубе. К счастью, его вовремя выручает угрюмый мужчина по имени Шуга. По прибытии, после нескольких дней скитаний и злоключений в недружелюбном мегаполисе, который выглядит как никогда мрачно: уже которую неделю непрестанно льет дождь, Ходока без денег и крова сталкивается с добротой и пониманием лишь со стороны случайной официантки в Макдоналдс, угощающей его бургером. Ему удается найти Шугу, который, как выясняется является редактором желтой газетенки которая в основном пишет о паранормальных явлениях. За исключением Шуги в газете работает лишь его племянница Нацуми, поэтому Шуга не прочь расширить штат за счет подростка готового писать небылицы за еду. Но первым заданием Ходоку оказывается история о девочке обладающей даром рассеивать тучи, впуская в мир лучи солнечного света, который люди уже почти забыли как выглядит. Ей оказывается та самая Хина, что не так давно накормила потерянного подростка. Так начинается одновременно их роман и маленький бизнес старт-ап. За символическую плату Хина обеспечивает солнцем свадьбы, похороны, рыночные ярмарки. Впрочем, даже несмотря на ее дар, над героями сгущаются тучи: их разыскивает полиция и социальные службы, так как у них нет законных опекунов. Более того, Ходако узнает, что, согласно традиционным поверьям, участь таких девушек, «погодных дев», — ритуальное самопожертвование…

Как и прежде, гиперреалистичная анимация студии CoMix Wave Studio впечатляет с первых секунд. Утопающий в бесконечном дожде Токио (надо отметить, что его архитектура, интерьеры, закоулки выполнены с чрезвычайной скрупулёзностью) становится сценой игры бесконечно переливающихся отражений, преломлений огней, улиц, дорог, света, которые то рассыпаются пресловутым серебром дождя, то неожиданно трансформируются в гигантских воздухоплавающих рыб. Несомненно, что технически это самая сложная и совершенная работа режиссера, с невиданной детальностью проработки сложнейшего городского ландшафта и постоянным присутствием самого сложного для анимации элемента, воды, в каждом кадре.

Главные беды «Дитя погоды» кроются, пожалуй, в сюжете, если не обращать внимания также на странный идеологический посыл. Во-первых, Хина как персонаж остается в узких рамках жертвенной девы, объекта восхищения, если не поклонения, а романтическая линия оказывается случайной, и крайне статичной. Во-вторых, второстепенные персонажи вроде Шуги или полицейского преследующего Ходоку оказываются скучно одномерными, а, например, пистолет, который попадает в руки главного героя в начале картины, кажется каким-то совсем необязательным ex machina приемом.

Перенеся действо в строго урбанистическое пространство, Синкай словно потерял важнейший элемент органичности созданного на экране мира, который столь удачно работал контрапунктом в более сбалансированной работе «Твое имя». Попытка же сделать актуальное высказывание тоже видится не до конца успешной. Именно «экологичность» картины вызывает немало вопросов. Выбор между благом личным и общественным на фоне экокатастрофы оказывается неразрешимой дилеммой для самого режиссера, который все же настаивает на ответе, избегая всякой неопределённости и амбивалентности, в чем также проигрывает в сравнении с неконтролируемым и случайным фатализмом трагедии в «Твоем имени», где он таким образом обращался к пониманию и примирению с прошлым. Рассуждения же о будущем кажутся намного более поверхностными и слегка инфантильными. Используя вновь столкновение между традицией и модерном, между философией синтоизма и глобального капитализма, Синкай в этот раз как будто бы сам оказывается заинтересован в последнем, из-за чего вся фольклорная мистика приобретает бутафорский характер. Тем страннее на этом фоне выглядит звучащий ближе к концу сугубо ориенталисткий монолог о том, что когда-то Токио был под водой, а люди слишком привязаны к нынешнему порядку вещей, тогда как в мире все течет и меняется. И очень сложно удержаться от вопроса: «что автор, собственно, хотел этим сказать?» Что прибрежные города и миллионы живущих в них людей, которые могут из-за изменения климата оказаться под водой, это лишь «естественное течение вещей»? Это, конечно, слишком буквально, однако при такой формулировке возможностей для альтернативных интерпретаций не так уж много. Этот внезапный (может непреднамеренный) радикализм, конечно, бодрит в остальном жанрово предсказуемый сценарий, но осадок оставляет.

Не приходится сомневаться, что целевая аудитория (то есть, в первую очередь подростки, именно им, по словам режиссера, адресован фильм) и многочисленные поклонники жанра останутся более чем довольны визуальным зрелищем, эмоциональным накалом, наивным романтизмом с элементами умилительного магического реализма предложенными аниме «Дитя погоды». Для прочих же, когда после первых 15-30 минут произойдёт насыщение идеальной прорисовкой каждой капли и лужицы на экране, есть риск обнаружить картину утомительно избыточной в своих выразительных средствах и тоне повествования, идеально работающим аттракционом, совершенной технологией, которая честно имитирует человечность, так что остаётся только восхититься прилежным трудом художников, покачать головой и подивиться до чего же все-таки дошёл прогресс. Технология поражает и удивляет, но не может очаровать или вдохновить. К сожалению, ожившей магии Миядзаки, которая делала его фантасмогоричные миры столь настоящими не возникает. Магия все же не про гиперреализм.