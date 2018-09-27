Большинство российских граждан живут в искусственном европоцентричном мире. В их головах перемешаны Лондон, Париж и Берлин, Наполеон и Гитлер, Великая Французская революция и путешествия Магеллана.

Это – ошибка. И какой-то неизбывный комплекс неполноценности, словно у провинциалки, на которой женились из-за красоты, но в приличном обществе все равно стесняются ее южного или уральского выговора.

Плевать на это общество.

Я понимаю, что брать пример с Америки и ее изоляционизма, может показаться слишком амбициозным. Китайцы вообще типа инопланетян.

Но есть же еще Южная Америка. Там живут 300 миллионов человек, которым плевать на Ближний Восток, Евросоюз и беженцев в Испании.

Они едят свои стейки, запивают мальбеком и танцуют самбу. Иногда они объявляют импичмент своим президентам и выбирают новых, которые берут взятки так же как и старые. Но это все равно не отменяет хорошей погоды, отличного мяса и вкусного вина в ежедневном рационе простого колумбийца или чилийца.

Ненависть к Америке – единственное, что объединяет латиноамериканцев с остальным цивилизованным миром. Но эта тема актуальна лишь для студентов, которым нужно как-то разнообразить свою молодую жизнь наполненную чаем мате, пляжем и сексом.

Нам тоже стоило бы сосредоточится на засолке огурцов, собирании грибов и зимнем сексе на печи под толстым ватным одеялом.

Потому что, климат у нас такой.