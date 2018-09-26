Отстаньте от девчонки, дебилы!

Я прекрасно помню времена, когда женское одиночное фигурное катание было нашим самым слабым звеном в этом виде спорта. Много лет в закулисных договоренностях с зарубежными арбитрами мы жертвовали одиночницами в благодарность за высокие, кстати, всегда заслуженные баллы в [Читать...]

Имейте гордость! Где же ваше женское достоинство и самолюбие? Вы хотите прыгнуть в постель к этим музыкантам, как последние, извините, шлюхи. Только разница в том, что денег не возьмете. Вы рвете с них одежду, стараясь оставить на память [Читать...]