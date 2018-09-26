Ничего не пишу в твиттер, но иногда серфингую ленту.
Утром поразился скопищу млекопитающих, озверело набросившихся на Татьяну Фельгенгауэр.
Самое популярное из пожеланий было «Чтоб тебя в следующий раз дорезали, сука!»
Хватало сожалений о том, что не до конца дорезали в прошлый раз.
Самые добросердечные ограничивались гуманным «Отписываюсь от тебя сука блядь нахуй!»
Оказывается, во вчерашнем утреннем эфире слушакам ЭХА было предложено сочинить стишок по поводу очередной посадки Навального, используя как вариант «За что ж вы Леху-то Навального? Ведь он ни в чем не виноват!..»
Лезу в подкасты.
Широкое творчество масс никогда не бывает равно гениальным – народ присылал разное.
Пара-тройка стишков весьма симпатичны. Один-два даже чуть-чуть смешны.
Все опусы – это не вызывало никаких сомнений!, – написаны явными симпатизантами Навального.
Ну да, не было угрюмого а-ля Володин: нет Пу.. – тьфу ты! – Навального – нет России!
Людиииии! Что скажу-то! Путину и не снилось собрать на ограниченной площади столько своих сумасшедших обожателей, сколько собралось сектантов Навального , проклинающих Фельгенгауэр за то, что в скорби великой о злосчастной доле Навального не вырвала она до последнего волоса на голове прямо в эфире!
Это реально страшно, когда столько сумасшедших собираются в одном месте!
Навальный, как вас теперь называть?
Мария Леха Христос или Леха Асахара?
И пусть ваши психи оставят девчонку в покое!
Отстаньте от девчонки, дебилы!
Ничего не пишу в твиттер, но иногда серфингую ленту.
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