Уходить из телевизора для тех, кто вкусил – больно.
Почти для всех.
Но кто-то раньше, кто-то позже эту болючую боль в себе изживают.
И только одного человека отлучение от телевизора люто плющит уже почти 17 лет!
Фамилия этого человека – Шендерович.
И чтобы он ни говорил, вся его непримиримость, вся его неизбывная ненависть к режиму и главе режима – оттудова!
И я его понимаю: внезапно на тебя рухнула всенародная известность, ты уже воспринимаешь ее, как привычные домашние треники, а тут вдруг чертиком из табакерки появляется некто в кимоно и – херрак! – тебя на татами!
И даже за татами – на ссаный матрас!
Кому такое понравится?
Но все-таки уже хренова туча лет прошла, можно бы и успокоиться как-то.
Нет, Шендерович все плюется в сторону обидчика, все пытается лягнуть его или куснуть в прыжке.
А борьба за идеалы свободы и демократии, все дежурные мантры про свободные прессу, суд и парламент – это такие нунчаки, коими отставленный властитель дум пытается замочить ненавистного дзюдоиста.
Все дело в телевизоре, только в нем, манящем!
Шендерович
Уходить из телевизора для тех, кто вкусил – больно.
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