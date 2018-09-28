C Лидией Борисовной Либединской я не общался никогда. Как-то на пляже писательского Дома творчества в Пицунде меня представила ей Елена Матвеевна Николаевская, но в это время мимо пробегала юная и прелестная Наташа – жена лауреата Ленинской премии ( [Читать...]

Что самое актуальное для страны сегодня, 4 .01. 2018? Уже полчаса в эфире ЭХА Шендерович, как подорванный, срываясь на визг, верещит, что захоронение Ленина! И самое прикольное, что с этой тухлой хохмы он до сих пор кормится, фактически [Читать...]

«У голливудских актрис ушли десятки лет на то, чтобы открыто рассказать о поведении Вайнштейна, и поэтому меня не удивляет тот факт, что в России актрисы хранят молчание — ведь они исчезнут сразу после того, как заговорят. То, что [Читать...]

Удивительный талант интонирования у Шендера: если даже он будет говорить неопровержимое, скажем, зачитывать таблицу умножения, все равно это будет звучать гаденько, почти скабрезно. Уж перестал бы ходить на ЭХО, если не хочет стать могильщиком станции

Всему есть предел! Абсолютно все подверстывать к кровавому режиму, это как плыть по течению, не утруждая себя лишним гребком – усилий никаких,но заплесневелые почитатели с бережка, глядишь, и похлопают жиденько. Когда человек, способный плавать только на матрасе в [Читать...]