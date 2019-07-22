Чествовали Ширвиндта. Фальшиво и натянуто. Наверно, наименее фальшив все-таки именинник. Он понимает, что это не отменишь и от этого не убежишь. Надо поднатужиться и вспоминать в миллионный раз все то же.

Галкин и Меньшова стараются показать хохот. От шуток. Неубедительно. Вытаскивают Урганта. Он пытается острить и смотрит с ужасом на Ширвиндта – а вдруг и тот начнет.

Марк Захаров припоминал былые его шутки. Якобы подцепив на вилку икринку, Ширвиндт подносил ее к носу жены Захарова и объяснял, что это ее ПЕНСИЯ. Все натужно покатились от смеха.

Да, это было самое смешное. Если припомнить, что Марк Захаров имеет в собственности театр, а еще гос. дотации на этот театр, и зарплаты, и премии и… Много и разных. Вон у Олега Табаков украли ( обошли пожилого человека) 700 миллионов – убедили вложить куда-то с последующим исчезновением. Он вздохнул, расстроился – и забыл. Бог еще оделит сиротинушек.

А Захарову еще и пенсия жены нужна. Желательно в размере его оклада. Она же, как известно, трудилась домохозяйкой..

И ни один , ни второй освобождать место худ. рука театров освобождать не торопятся, хотя одному 86, второму – 85 лет. За Доронину же тоже не вступились – та стара.

Ну вроде и Бог с ними. Я вот о себе задумался – почему они мне перестали быть интересны? И Ширвиндт, и Захаров? Вроде восторгался вместе со всеми и смотрел фильмы с удовольствием. Почему?

Да то же самое – фальшь и хитрость. Приспособленчество и откровенное предательство.

Сегодня Ширвиндт откомментировал роль Миронова в “Фантазиях Фарятьева”.

Кстати, именно сегодня я понял, почему рукопожатные так нежно любят этот откровенно неудачный серый фильм. Оказывается там устами своего героя Миронов озвучивает стоны этой богемы , типа, как им обрыдло ходить под этим небом и как хочется в другой мир, где свобода и исполнение всех желаний.

Ну и что? Помогли вам ваши ляхи? До сих пор эта публика ходит с повязкой на глазах, как хорошо жить в свободном обществе? и , как я понимаю, рвется туда?

Кстати, именинник голосует за Соболь. Любит животных, значит.