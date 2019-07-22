Очевидно, что в проблемах на Мидсаммере организаторы не виноваты. Это чистой воды мистика.
Есть такая штука:
Проклятье Хакамады. Древняя японская хтонь. Почище девочки из Звонка.
80е годы.
Хакамада – член КПСС. Нет больше КПСС.
Хакамада была научным сотрудником института при заводе ЗИЛ. Нет больше ЗИЛа.
90е годы.
Хакамада – генсек “Партии экономической свободы” Борового – нет больше такой партии.
Хакамада эксперт Правительственной комиссии по экономическим реформам. Сами знаете, как у нас с экономикой было в России в 90е…
Нулевые.
Хакамада – сопредседатель Союза Правых Сил. – Нет больше такой партии.
Хакамада – председатель демократической партии “Наш выбор”. Нет больше такой партии.
Результат на выборах в Президенты – 3.86%
Совсем недавно – Хакамада возглавила на выборах в Думу Партию Роста. Результат партии Роста – 1.1%
2019 год – Хакамада снялась в промо-ролике вечеринки Мидсаммер. И впервые на лучшей вечеринке Москвы были проблемы.
Это она кстати еще лекции читает “Как быть успешным”.
Пора бы ее в фильме про Америку и Китай заснять.
Роман Антоновский