Очевидно, что в проблемах на Мидсаммере организаторы не виноваты. Это чистой воды мистика.

Есть такая штука:

Проклятье Хакамады. Древняя японская хтонь. Почище девочки из Звонка.

80е годы.

Хакамада – член КПСС. Нет больше КПСС.

Хакамада была научным сотрудником института при заводе ЗИЛ. Нет больше ЗИЛа.

90е годы.

Хакамада – генсек “Партии экономической свободы” Борового – нет больше такой партии.

Хакамада эксперт Правительственной комиссии по экономическим реформам. Сами знаете, как у нас с экономикой было в России в 90е…

Нулевые.

Хакамада – сопредседатель Союза Правых Сил. – Нет больше такой партии.

Хакамада – председатель демократической партии “Наш выбор”. Нет больше такой партии.

Результат на выборах в Президенты – 3.86%

Совсем недавно – Хакамада возглавила на выборах в Думу Партию Роста. Результат партии Роста – 1.1%

2019 год – Хакамада снялась в промо-ролике вечеринки Мидсаммер. И впервые на лучшей вечеринке Москвы были проблемы.

Это она кстати еще лекции читает “Как быть успешным”.

Пора бы ее в фильме про Америку и Китай заснять.

Роман Антоновский