{ 6 июля 2019 }

Познер

Рубрики: [Фейсбук]  

Я тут ночью, когда нормальные люди сексуются, хлопнул правой ладонью по койке – никого, хлопнул левой – та же драма, только гаджеты всякие -разные одесную и ошуюю.
Короче, переспал с Ютубом.
И вот что имею вам сказать.
Ведение передач – тоже секас!
Кажется, только вчера все ахали, охали и стонали от Дудя: ох, какой он! божечки, что он себе позволяет! ой, милаи, что творит пацан!…
А сегодня что?
Сегодня смотреть Дудя невозможно – скорострел Дудь походу…
Пора в депутаты.
Или вот нормальный такой чувак Солодников с его самоигральными героями и клевым, но, оказалось, пророческим названием “Еще не Познер”.
Появился – понимающие люди только настроились, только прониклись, а он уже собеседнику задранной ногой в рожу тычет, курит ему в харю и задумчиво так думает на крупном плане, думает, думает, если, конечно, своими сентенциями не заебывает…
В общем, тоже скорострел.
О других новых героях-телелюбовниках и не говорю – школота необученная.
И только Познер в одном ритме, с ровным дыханием, не сбиваясь, в одной позиции и, как правило, выдерживая до полного удовлетворения подглядывающих – пилит себе и пилит, пилит и пилит, вжик-вжик, вжик- вжик – только экран поскрипывает.
Вчера вжик-вжик, сегодня вжик-вжик, завтра, когда мальчиков -скорострелов никто и не вспомнит, тоже будет вжик-вжик.
Всех уже затрахал, а ему все мало!
Уважаю.

Аркадий Кайданов


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