Глянул, как Познер у Собчак в очередной раз невероятно мимо человеческих чувств объяснил свое поведение на МИНУТЕ СЛАВЫ. В очередной раз убедился, как избыточное благополучие и нравственное ожирение способны превратить человека в инопланетянина. Если Познер не прекратит возвращаться [Читать...]

Сложное у меня отношение к Владимиру Владимировичу. Помнится, называл его даже старым клоуном – было… но со здравыми смыслом и позицией спорить не стану. Более того, во весь свой негромкий голос соглашусь с Познером (а вы про какого [Читать...]

Издавно неслось отовсюду про некий нечеловеческий телепрофессионализм Владимира Познера. Когда слышал про это втихаря сомневался, но больше втихаря не могу. Владимир Владимирович Познер профессиональный негодяй. Вот и сейчас, сидя в эфире государственного телеканала, получая за это сидение изрядные [Читать...]

Посмотрел интервью Познера Дудю. Про Дудя я читал, что это какой-то суперзверь в интервью. По отношению к Познеру он был удивительно комплиментарен. Дудь неплохой интервьюер, но. Все-таки я уверен (по-стариковски, наверное), что у серьезного журналиста должен быть жизненный [Читать...]

В принципе об этом некрасивом случае отписали едва ли не все издания: от таблоидов до респектабельного глянца. Но если кто-то пропустил, напомню одну из «глянцевых» (Cosmo) трактовок: «На шоу «Минута славы» произошел очередной скандал. На этот раз поводом [Читать...]