{ 4 июля 2019 }

Габовда

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть такой украинский футболист Габовда.
Не знаете? Никто не знает.
Играет за малоизвестный венгерский клуб “Халадаш”.
Сегодня эта команда в контрольном матче встречается со второй командой “Краснодара”
Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Слава Украине!»
В российском футболе играют не самые великие умы человечества, но таких дебилов и ублюдков там нет.
Слава Украине!

Аркадий Кайданов


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: Про Евровидение.

$LF

Оставьте комментарий



«««