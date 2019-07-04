Есть такой украинский футболист Габовда.

Не знаете? Никто не знает.

Играет за малоизвестный венгерский клуб “Халадаш”.

Сегодня эта команда в контрольном матче встречается со второй командой “Краснодара”

Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Слава Украине!»

В российском футболе играют не самые великие умы человечества, но таких дебилов и ублюдков там нет.

Слава Украине!