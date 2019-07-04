Есть такой украинский футболист Габовда.
Не знаете? Никто не знает.
Играет за малоизвестный венгерский клуб “Халадаш”.
Сегодня эта команда в контрольном матче встречается со второй командой “Краснодара”
Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Слава Украине!»
В российском футболе играют не самые великие умы человечества, но таких дебилов и ублюдков там нет.
Слава Украине!
Габовда
Есть такой украинский футболист Габовда.
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