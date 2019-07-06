Самый русский музыкальный жанр, как бы мы ни крутили носом – шансон.
Отвалятся, появляясь и исчезая, все музыкальные жанры и направления, а шансон, с его тремя, ну, ладно, четырьмя аккордами, в России будет всегда, потому что вся жизнь России – четыре аккорда: любовь, ненависть, тюрьма, воля.
Именно воля – не свобода!
И все с надрывом, со слезой, с шапкой оземь, с ножом в бок!
Все цельно и крупно, без мелизмов и обертонов!
Потому “Мурка” выше Шнитке!
Шансон
Самый русский музыкальный жанр, как бы мы ни крутили носом – шансон.
Оставьте комментарий
|««« Познер
|Гандикап »»»