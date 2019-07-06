21 ноября большим концертом Михаила Круга клуб Manhattan-Express и фирма Master Sound открывают серию совместных программ “Русский шансон”. Что же обозначается контрастным сочетанием слов – “Русский шансон”? “Chanson” переводится с французского как “песня”. А “русский шансон”, соответственно, можно [Читать...]

Специализируясь в основном на выпуске различных сборников, компания «Master Sound» уже давно побила все рекорды на этом нелегком поприще. Новой вехой этой деятельности стал сборник дворовых песен «Пацаны и пацанки». В сборник вошло 14 композиций, среди которых Валерий [Читать...]

Церемония вручения премии “Шансон года-2004” пройдет в Государственном Кремлевском дворце 19 марта. В концерте примут участие Ирина Аллегрова (на фото), Сергей Безруков, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вика Цыганова, Михаил Шуфутинский, группы «Лесоповал», [Читать...]

17 мая в клубе China-Town-Café состоится презентация сольного проекта певицы Галины Босой, фирменным знаком которой является многоплановый вокал диапазоном четыре октавы, а также артистичная и эпатажная сценическая подача. В сет-лист концерта войдут лучшие песни вокалистки, в числе которых [Читать...]