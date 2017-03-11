А судьи кто? Познер да Литвинова

В принципе об этом некрасивом случае отписали едва ли не все издания: от таблоидов до респектабельного глянца. Но если кто-то пропустил, напомню одну из «глянцевых» (Cosmo) трактовок:

«На шоу «Минута славы» произошел очередной скандал. На этот раз поводом для дискуссий стало выступление профессионального танцора Евгения Смирнова, который лишился одной ноги после автокатастрофы. Танцевальный дуэт Евгения и Алены Щеневой растрогал зрителей, но некоторые члены жюри, увы, были не в восторге… Рената Литвинова назвала Евгения «человеком-ампутантом» и предложила танцору пристегнуть вторую ногу, «чтобы не так было очевидно». Владимир Познер… назвал выступление танцора «запрещенным приемом». Зрители были недовольны реакцией Литвиновой и Познера и накинулись на них с критикой. Владимир Познер решил объяснить свои слова. В своем Instagram телеведущий поделился интервью о шоу «Минута славы» и заявил, что реакция публики была для него ожидаемой. Познер высказался об участии инвалидов в конкурсах: «Инвалиды могут и должны, если хотят, участвовать в любых конкурсах — творческих, спортивных и прочих — именно и только на общих основаниях, то есть на равных со всеми остальными. Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе — флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри — нет, я против». Далее телеведущий, противореча себе, заявил, что люди с ограниченными возможностями «заведомо слабее»: «Паралимпийские игры только для людей с определенными физическими и умственными проблемами! И никто не говорит о том, что это ущемление прав этих людей. Давайте не будем лицемерами: люди с физическими недостатками не могут на равных конкурировать с теми, у которых этих проблем нет, когда речь идет именно о физической силе, ловкости, скорости. Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия (спорт, танцы), они заведомо слабее». Напомним, за танцора заступился продюсер Максим Фадеев, который был поражен резкими замечаниями Познера и Литвиновой. «После номера Жени Познер предположил, что его выступление — это спекуляция на жалости людей. Правильно ли я понимаю, что господин Познер против участия людей с любой формой инвалидности в любых ТВ-конкурсах? Доступ им туда должен быть закрыт, как прокажённым? И будто нет их? Но ведь на том же Первом канале аудитория доказала свою толерантность, проголосовав за участника третьего сезона шоу «Голос. Дети», — отметил продюсер в своей колонке для портала life.ru».

И здесь я не могу не внести «свои пять копеек» (©).

Возмущаясь поведением двух социально-значимых персонажей, комментаторы упускают важный нюанс. История со «сладкой парочкой» Познер/Литвинова объясняет возмутительное отношение нашего общества к инвалидам. На Руси привечали сирых да убогих. Однако псевдо-коммунистическая власть (а она таковой и остаётся по наследству) у нас изначально ориентируется на богему. В советское время в сфере культуры (в том числе и на ТВ) доминировала субкультура творческой интеллигенции (симфоническая музыка, etc.). И сейчас эти люди остаются властителями дум. Товарищ Сурков поэтому и заигрывал так изощренно с этой непростой публикой: наш истеблишмент жёстко ориентирован на «интеллиХенцию» (именно творческую, речь не о врачах и/или инженерах).

Формат «Минуты славы» заточен на этические оценки, а не экспертные… Одноногий танцор не в труппу Большого пришёл наниматься, а за маленькой победой. Победой над собой! Когда «икона стиля» & «гуру журналистики» «включают бильжо» и демонстрируют социуму дефицит гуманизма либеральной-ПростиГосподи-элиты, становится понятно почему у нас нет пандусов и всего прочего. Это модель. Установка.

Возможно, это прозвучит парадоксально, но… Но! Люди, на словах пропагандирующие либеральные ценности, на практике просто являются приверженцами идеологии гитлеровской Германии. Озвученные Познером требования «стандартизации» это суть квинтэссенция доктрины Адольфа. «Калека» должен подчинится “голосу разума” и устыдится своего “дефекта”? Скрывать его и не “бравировать”? Ну-ну…

«Совесть нашей журналистики» подобно следователю-чекисту подозревает инвалидов в желании «играть на сострадании».

Здесь ведь все дело в интерпретации. Проекцией это величают в психиатрии. По себе судим. Подельник Вани Урганта Познер привык, полагаю, к обвинениям в эмпатии, однако, подозреваю, объясняет это себе так: все кругом антисемиты, вот и не любят меня, мудрейшего обаяшку. Рената Муратовна туда же: я вам не нравлюсь потому что вы гомофобы!

Цитата из специальной литературы:

«Эмоциональная тупость это особое состояние психики человека, которое характеризуется слабой выраженностью или даже утратой высших эмоций (чувство благодарности, сострадания, уважения, терпимость или деликатность, стыд, совесть, честь). В норме все люди испытывают эмоции – то есть как-то реагируют, оценивая происходящее вокруг или самого себя. Эмоциональный отклик может проявляться и более бурно, и более сдержанно, но он всегда есть. По разным причинам эта норма может быть нарушена. Эмоциональная тупость, сама по себе не являясь болезнью, часто бывает симптомом сложных заболеваний или психических нарушений… Репертуар эмоций личности в этом случае сильно ограничен. Человек, как правило, не проявляет высших эмоций, связанных с выражением этических, морально-нравственных, эстетических чувств. Он не способен на глубокие переживания».

Конец цитаты.

Ну что же…

Давайте играть по этим правилам. Не будем снисходительны к «ампутантам», нет. И не станем щадить холодных злых мизантропов только потому что он еврей-русофоб, а она мусульманка-лесбиянка. Не станем делать исключения и монтировать для божен всех мастей медийные пандусы.

Пост про эту шнягу у меня в Facebook’e прокомментировали многие; некоторые вступались за «судей».

Например, Наталия Морозова отметила:

«Ой, кстати, о Ренатке. Имела радость рядом сидеть. Она и фотку свою мне дарила с милыми пожеланиями. И все время в тюли черной на морозе без насисечника какой то прозрачной была. Рената – это эпатаж. Все что она несла малышке не со зла и искренне, что может дать самовлюбленность – тень от себя. Она влюблена в эту взьерошенность Земфиры и ее мыслей , у них там свои отношения и своя глубина. Ее задело формальное отношение к творчеству возлюбленной. Все таки работа с детками предполагает наличие души и это необходимо учитывать. Нельзя допускать порок и эпатаж до детей. А так Ренатка добрая и классная. Она кайфует от себя и у нее нет проблем. Если в этой плоскости с ней , то она сущий елей! Что-то ей наш Леня (ее бывший муж) недодал, она подогнала самосвал и весь дом вывезла и сразу обернула в деньги без зазрения. Она эгоистичный экшн – не более. ВП – эгоцентрик. А это притупляет. Вывод: нельзя таких звать в жюри, где выступают дети. Пусть будут Сережи Светлаковы. А то что мы так живо реагируем – это замечательно. Затаптывать никого не надо. Надо исправлять, решать и делать лучше, чем есть. А линчевать.., только себя … сказали, защитили и результат должен быт. Вон Галкин – одна польза и радость всем от его передачи. Приятно удивил и реально раскрывает и продвигает таланты. Браво».

Александр Седой просто наехал:

«Эмоциональную хрень написал г-н Додолев. И нахамил, кстати. Заодно и парня-конкурсанта обосрал (это я про “привечание сирых и убогих”, ага). Это шоу не позиционируется как парад “побед над собой”. Нет там таких критериев. Этот парень подготовил сильный номер именно с точки зрения инвалида – акцент на обозначения поддержек партнерши на одной ноге, элементы акробатики и т.п. Честь ему и хвала. Но по сравнению с “обычной” танцевальной парой его номер – ниже среднего. Поскольку две ноги всегда лучше одной. И Познер абсолютно прав в том, что качественные оценки в пределах одного конкурса надо давать по единым критериям всем БЕЗ исключений. А для “побед над собой” пусть проводят отдельные параконкурсы. Это будет честно».

Олег Пирожков из Ярославля:

«Это потрясающе восхитительно – как множество разумных и владеющих навыком складывать слова в предложения людей буквально вывернули наизнанку смысл и посыл сказанного Познером – и вуаля, вот уже перед нами не более чем престарелый мизантроп, захлебнувшийся в русофобии… И народу такие “мистификации” по нраву – чего стоят сотни и тысячи комментариев в духе “зажрались, псы!..” Чем не диагноз обществу, а, Евгений Додолев? Между тем Познер в очередной раз доказал, что он прежде всего журналист. Настоящий, а не бройлерный и не картонный. Он не человека оскорблял, а проблему поднимал – предварительно подчеркнув уважение к этому конкретному человеку и тому, что он делает (про “снимаю шляпу” все забыли, разумеется). Разумеется, в стране мёртвой журналистики этот реликт уже бесполезен. Но ещё забавнее другое. Познер высказал своё частное мнение – причём внятно аргументированное. Но это его частное мнение. По вполне конкретной проблеме. И он не претендовал на истину в последней инстанции. Не согласны с мнением – разбейте его контраргументами. Разбейте, опровергните точку зрения… Но нет. Вместо этого – демагогия с моментальным переходом на личности. Так подменяются понятия – и вдруг “выясняется”, что проблема – это… сам Познер. Ну браво, чоужтам :) Не Познер выдвигает себя во “властители дум” – а те, кто, вместо того, чтобы опровергнуть точку зрения Познера по вполне конкретному вопросу, начинает опровергать самого Познера. Как осмелевшие дикари швыряют в речку изваяние ими же придуманного божка».

Отвечу. В жюри Познер – НЕ журналист. Отнюдь. Он = социально-значимая персона, ролевая модель, эталон и СудИя. Поэтому финиширую тем, с чего стартовал. Подобные заявления как раз и моделируют (на «втором плане») отношение массового зрителя (и, стало быть, общества в целом) к «людям с ограниченными возможностями». Потому что у тех, кто имеет статус ТВ-гуру и законодателя мод – возможности, сдается, не ограничены. «Я бы сузил» (© Достоевский). В данном, вполне конкретном случае – сузил бы. Превентивно. Революций в нашей стране и так было в достатке.