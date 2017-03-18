Сложное у меня отношение к Владимиру Владимировичу. Помнится, называл его даже старым клоуном – было… но со здравыми смыслом и позицией спорить не стану. Более того, во весь свой негромкий голос соглашусь с Познером (а вы про какого [Читать...]

Познер вроде бы не дожимает, вроде бы почти бесконтактно, но заставляет визави приоткрываться, а в защитной бреши многое можно разглядеть внимательным взглядом. Так никто не умеет, как бы ни гоношились. И, конечно, хорошая редакторская группа. Не убежден, что [Читать...]

Издавно неслось отовсюду про некий нечеловеческий телепрофессионализм Владимира Познера. Когда слышал про это втихаря сомневался, но больше втихаря не могу. Владимир Владимирович Познер профессиональный негодяй. Вот и сейчас, сидя в эфире государственного телеканала, получая за это сидение изрядные [Читать...]

В принципе об этом некрасивом случае отписали едва ли не все издания: от таблоидов до респектабельного глянца. Но если кто-то пропустил, напомню одну из «глянцевых» (Cosmo) трактовок: «На шоу «Минута славы» произошел очередной скандал. На этот раз поводом [Читать...]

Мне рассказали, что в эфире «Эха» Ксения Ларина + Ирина Петровская восторгались последней работой Леонида Парфенова «Глаз божий». Зашел в Facebook. Отзывов много. Привожу мнения лишь самых именитых коллег. Ксения Ларина: «Фильм Олеси Фокиной об Антоновой был ярче, парадоксальней. А Парфенов ушел в «паркет». [Читать...]