{ 18 марта 2017 }

Познер

Рубрики: [Фейсбук]  

Глянул, как Познер у Собчак в очередной раз невероятно мимо человеческих чувств объяснил свое поведение на МИНУТЕ СЛАВЫ.
В очередной раз убедился, как избыточное благополучие и нравственное ожирение способны превратить человека в инопланетянина.
Если Познер не прекратит возвращаться к этой теме, его просто начнут бить.
Он, конечно, посчитает, что из зависти.

Аркадий Кайданов


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