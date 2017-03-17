Мы живем в городе, который советские и постсоветские власти превратили в уродливый ад.

Идея понятна: снести подчистую все живое разнообразие малоэтажной застройки за двести-триста лет – и либо создать на ее месте торжественную пустоту, либо построить огромный бетонный сарай.

А можно и все сразу: и пустоту, и сарай.

Корни этой идеи понятны: ненависть, ну или хотя бы глухое равнодушие к городу и городской жизни сдернутого с земли деревенского человека, который уже перестал быть крестьянином, но горожанином так и не стал, и поэтому хочет, чтобы было «красиво».

А «красиво» для бывшего деревенского человека – это когда на огромной площади, где свистит ветер, и куда выходит широкий проспект, стоит исполинских размеров дура с колоннами, и это еще хорошо, когда с колоннами, а то и вовсе какое-нибудь «корбюзье», и тут же, рядом – фонтан, и можно проехать аж на трофейном автомобиле по проспекту перед этой дурой, и другой дуре, той, что сидит рядом, сказать:

- Глянь, Зинк.

И она ахнет.

Так они и ездят до сих пор.

Москву только жалко.